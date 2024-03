„Művelet" a kábszerbűnözés felszámolására Marseille-ben

2024. március 19. 14:11

Emmanuel Macron francia államfő a dél-franciaországi Marseille-ben kedden bejelentette, hogy "példátlan műveletet" indít a kormány a kábítószer-kereskedelem felszámolására, amely Franciaország második legnagyobb városát sújtja.

"Marseille-ben és más francia városokban példátlan műveletet indítottunk, hogy véget vessünk a kábítószer-kereskedelemnek, hogy biztosítsuk a köztársasági rendet, és megtisztítsuk a környéket" - írta a francia elnök az X közösségi oldalon, miután váratlanul megérkezett Marseille-be.



Emmanuel Macront elkísérte Gérald Darmanin belügyminiszter, Eric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter és Sabrina Agresti-Roubache városügyi államtitkár.



A Tisztogatás XXL elnevezésű művelet több héten keresztül jelentős rendőri erőket mozgósít Marseille-ben.



A köztársasági elnök látogatását megelőzően több razzia is volt a térség két fő bandája - a DZ Maffia és a Yoda - ellen, amelyek a dél-franciaországi város kábítószer-kereskedelmének irányításáért versengenek egymással.



A DZ Maffia tizenhárom feltételezett fiatal tagját egy héttel ezelőtt tartóztatták le Marseille-ben, a nyugati Rennes-ben és a délkeleti Alpes-de-Haute-Provence-ban egy spanyolországi gyilkossági kísérlet ügyében indított nyomozás keretében. Közülük tíz gyanúsított ellen szombaton vádat emeltek - közölte a marseille-i ügyészség.



A letartóztatásokra néhány nappal azután került sor, hogy Marokkóban letartóztatták a 33 éves Félix Binguit, a Yoda klán feltételezett vezetőjét.



A dél-franciaországi város jövedelmező elosztóhelyeinek ellenőrzéséért folytatott területi háború rekordszámú halálesettel járt tavaly, 49-en vesztették életüket a bandák közötti leszámolásokban.



"A programom ma egyértelmű: drog, drog és még több drog" - jelentette ki Pierre-Edouard Colliex, a déli Bouches-du-Rhone megye új prefektusa március elején, a bűnüldöző szervek által a marseille-i lakótelepeken szinte naponta végrehajtott tisztogató akciók egyikén.



Március elején a marseille-i vizsgálóbírók is megkongatták a vészharangot az egyre fokozódó kábítószer-kereskedelem miatt.



"A marseille-i kábítószer-kereskedők elleni háborút éppen most veszítjük el" - mondta Isabelle Fort, a marseille-i ügyészség szervezett bűnözéssel foglalkozó részlegének vezetője a franciaországi kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet vizsgáló szenátusi bizottság előtti meghallgatásán.



MTi