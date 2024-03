Ciszjordániában is alagutak után kutatnak

2024. március 19. 14:16

Ciszjordániában is palesztin titkos alagutak után kutat az izraeli hadsereg néhány hónapja létrehozott egyik különleges egysége - jelentette katonai beszámolók alapján kedden a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet.

Az új egység az ország központi részének parancsnoksága alá tartozik, mérnökökből, titkosszolgálati és más szakemberekből áll, és olyan információkra támaszkodik, amelyeket az Izrael által megszállt terület határa mentén élő civilek és az izraeli hírszerzés szolgáltat neki. A hadsereg közlése szerint egyelőre nem találtak olyan titkos alagutat Ciszjordániában, amelyet palesztin fegyveresek abból a célból építettek volna meg, hogy Izrael elleni támadásokat készítsenek elő és hajtsanak végre, mint a Gázai övezetben. A hadsereg azonban hangsúlyozza, hogy nem zárható ki ilyenek létezése ezen a palesztin területen sem.



A ciszjordániai Túl-Karm várossal szemközti Bét-Hefer izraeli falu lakosai néhány hónappal ezelőtt arról számoltak be, hogy fúrás zaját hallják otthonuk közeléből. Kiszállt a helyszínre a hadsereg egy olyan egysége, amelynek már volt gyakorlata alagútfeltárásban, de többszörös ellenőrzés után sem talált a közelben föld alatti járatot. A vezérkar mégis úgy döntött, hogy létrehoz egy külön egységet a további kutatásra.



Az alagútfeltáró egység a létrehozása óta eltelt hónapokban Ciszjordánia különböző részein föld alá vezető lejáratokat talált, néhány hete például a Hebron-hegynél és a Jeruzsálemtől északkeletre fekvő Silóban, de kiderült, hogy ezek nem alagúthoz vezetnek.



A hadsereg egy tisztségviselője a lapnak nyilatkozva elmondta: könnyen elképzelhető, hogy palesztin terrorszervezetek a gázai minta alapján Ciszjordániában is fúrnak alagutakat, és bevetik a korábban már begyakorlott harci módszereket. Az alagutak megfigyelő vagy harci drónok tárolására is alkalmasak lehetnek. Alagutak létesülését főképpen úgy tudják megelőzni, hogy gyakran tartanak ellenőrzést a menekülttáborokban, és nemcsak azért, hogy felkutassák a körözött személyeket, hanem azért is, felderítsék a terroristák infrastruktúráját - tette hozzá.



Az izraeli hadsereg mindazonáltal talált már alagutat Ciszjordániában, 2023 nyarán a dzseníni menekülttáborban: a néhány tíz méter hosszú föld alatti járat egy mecsetet kötött össze egy lakással a város közepén.

MTi