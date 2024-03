Csúcsnézettséget ért el Erdélyben a Most vagy soha!

2024. március 19. 19:00

Rekordnézettséget ért el Erdélyben a Most vagy soha! című film, három nap alatt 11 ezren látták - közölték kedden az MTI-vel a film romániai forgalmazói, a Taylor Projects és A Vándormozi.

Mint közleményükben kiemelték, a Most vagy soha! ezzel megelőzte a Romániában az eddigi legnagyobb nyitóhétvégi nézettséget produkáló magyar filmet, a Semmelweist.



Az 1848-as forradalomról szóló alkotás más filmekhez képest is előkelő helyezést ért el az erdélyi mozikban. A Cinemagia.ro által közzétett legfrissebb romániai szakágazati statisztikák szerint a múlt pénteken bemutatott filmek rangsorában a 11 ezer nézővel a második lett.



A Most vagy soha! a romániai mozikban megtekinthető összes film rangsorában is dobogós helyen áll, nyitóhétvégéjén a harmadik legnézettebb film lett.



A Most vagy soha! című filmet március 15-től vetítik több erdélyi városban. Az alkotást a forgalmazók olyan partiumi és erdélyi településekre is eljuttatták, ahol nem üzemel mozi.



Az 1848. március 15-én játszódó magyar történelmi kalandfilmben a főszereplő Berettyán Nándor (Petőfi Sándor) és Mosolygó Sára (Szendrey Júlia) mellett kiemelt szerepben látható Koltai-Nagy Balázs (Jókai Mór), Fehér Tibor (Vasvári Pál), Horváth Lajos Ottó (Farkasch, a titkosügynök), Jászberényi Gábor (Meyer, a rablóvezér), Lukács Sándor (Ignaz von Lederer tábornok), Nagy Sándor (Emich Gusztáv) és Szerednyey Béla (Landerer Lajos) is.



A film rendezője Lóth Balázs, forgatókönyvírói Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk. Producerei: Fülöp Péter, Csincsi Zoltán, Kriskó László és Rákay Philip. Operatőre Dobos Tamás, zenéjét Gulya Róbert szerezte.

MTi