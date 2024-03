Nőtt az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma

2024. március 20. 13:43

A digitalizáció és a "zöld" átállás technológiai fejlesztési igényeivel összhangban 2,9 százalékkal nőtt tavaly a szabadalmi bejelentések száma az Európai Szabadalmi Hivatalnál. A legnagyobb számban amerikai cégek nyújtottak be kérelmet, legnagyobb abszolút növekedést pedig kínai és dél-koreai szabadalmi kérelmek érték el.

seeklogo

Az EPO Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office) honlapján publikált jelentés szerint 2023-ban rekordszámú, 199 275 bejelentés érkezett be.



A globális kihívások kezelését szolgáló innováció egyre nagyobb teret nyer a technológiai fejlesztésben. A legújabb fejlesztések közül sok a digitális és zöld technológiákra épül, amelyek egy egészségesebb, jobban összekapcsolt világot szolgálnak.



Új, ágazatokon átívelő szinergiák alakulnak ki, amelyeket gyakran a mesterséges intelligencia és a tisztább, energiahatékonyabb megoldások iránti igény hajt. Az európai pályázók körében a növekedés stabil, az Európán kívülről érkező pályázatok aránya pedig növekszik.



A tíz legaktívabb szabadalmi terület közül nyolcban növekedés volt tapasztalható. A leggyorsabban, 12,2 százalékkal a tiszta energiával kapcsolatos találmányokat és az akkumulátortechnológiát magába foglaló villamosgépek, készülékek és energia területen nőtt a benyújtott kérelmek száma. A digitális kommunikáció 8,6 százalékos növekedést ért el, a biotechnológia 5,9 százalékosat.



Az európai szabadalmi hivatalnál 2023-ban is a Huawei volt a vezető szabadalmi bejelentő, amely a Kínából érkező bejelentések egynegyedét tette ki, majd a Samsung és az LG következett, amelyek a DélKoreából érkező bejelentések kétharmadát adták.



Az első öt helyezettet a Qualcomm és az Ericsson egészítette ki.

logos world



Összességében az első tízben négy európai, két koreai, két amerikai, valamint egy-egy kínai és japán vállalat szerepelt.



Minden négy európai szabadalmi bejelentésből egyet egyéni feltaláló vagy kis- és középvállalkozás nyújtott be. Az európai egyetemek és állami kutatószervezetek által benyújtott bejelentések aránya szerény emelkedéssel 8 százalék lett.



Az európai bejelentők által benyújtott kérelmek száma 1,8 százalékkal nőtt és 43,0 százalékos arányt ért el. Továbbra is a német kérelmezők állnak az élen, az összes bejelentés 12,5 százalékával.



Összességében a 2023-as bejelentések első öt származási országa sorrendben az Egyesült Államok 0,4 százalékos növekedéssel, az összes bejelentés közel negyedéve, Németország 1,4 százalékos növekedéssel, Japán 0,3 százalékos csökkenéssel, a Kína 8,8 százalékos növekedéssel és a 21,0 százalékos növekedéssel az első ötbe újonnan belépő Dél-Korea. Az egy lakosra jutó bejelentések számával továbbra is Svájc vezeti a ranglistát - közölte az EPO.

https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023

MTi