Lemondott Varadkar

2024. március 20. 14:56

Bejelentette szerdán lemondási szándékát Leo Varadkar ír miniszterelnök.

Varadkar – irish monitor

A 45 éves Varadkar, aki másodszor áll a kereszténydemokrata Fine Gael párt vezette ír kormány élén, a dublini miniszterelnöki hivatal előtt tett nyilatkozatában közölte: a párt új vezetőjének megválasztásáig még ellátja miniszterelnöki teendőit.



Távozásának okait nem részletezte, csak annyit mondott, hogy politikai és személyes okok egyaránt közrejátszottak döntésében.



Hangsúlyozta: Írország és az ír gazdaság "ma már jó állapotban van", az ő miniszterelnöksége alatt "sikerült eljutni a munkanélküliségtől a teljes foglalkoztatásig, a költségvetési hiánytól a költségvetési többletig, a megszorításoktól a jólétig".



Varadkar kiemelte: büszke arra, hogy a gyermekjogok, az LMBT-közösség jogai és a nők egyenjogúsága szempontjából Írország az utóbbi években egyenlőbbé és modernebbé vált.



Az ír lakosság 2015-ben, illetve 2018-ban népszavazásokon döntött az azonos neműek házassága és az abortusz törvényesítését lehetővé tévő alkotmánymódosításról.



Szerdai beszédében a kormányfő azonban úgy fogalmazott: mindezekkel együtt is arra a következtetésre jutott, hogy már nem ő a legmegfelelőbb személy a miniszterelnöki teendők további ellátására.



Elmondta: felkérte a Fine Gael vezetőségét arra, hogy a párt új vezetőjét még áprilisban válasszák meg, így a következő ír miniszterelnököt a húsvét utáni hetekben beiktathatják hivatalába.



A jelenlegi hárompárti kormánykoalícióról szóló megállapodást 2020. június 15-én írták alá a Fine Gael, a centrista Fianna Fáil és a Zöld Párt vezetői. A megállapodás értelmében az ötéves mandátum első felében a Fianna Fáil élén álló Micheál Martin töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, és 2022-ben követte őt a poszton a Fine Gael vezetőjeként Leo Varadkar.



Varadkar 2017 és 2020 között is Írország miniszterelnöke volt.



Írországban jövő márciusig meg kell tartani a következő parlamenti választásokat, és a jelenlegi felmérések egyértelműen a Sinn Féin győzelmét valószínűsítik.



Az EU-párti, balközép irányzatú Sinn Féin a 2022 májusában megtartott észak-írországi törvényhozási választásokon - az ír sziget 103 évvel ezelőtti megosztása óta első ízben - a legtöbb képviselői mandátum elnyerésével a belfasti törvényhozás legnagyobb pártja lett, és így az észak-írországi kormány élén jelenleg - ugyancsak példátlan módon - katolikus miniszterelnök áll Michelle O'Neill, a Sinn Féin alelnöke személyében.



Az észak-írországi koronahű protestáns oldalon általánosan elfogadott álláspont szerint a Sinn Féin az egykori legnagyobb északír katolikus britellenes milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) politikai szárnyaként működött az 1998-as nagypénteki rendezési megállapodással lezárt felekezeti villongások három évtizede alatt.



MTi