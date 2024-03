Öt tonna trágyát szórtak a politikus háza elé

2024. március 20. 21:21

Lengyel gazdák mezőgazdasági járműveikkel az ország csaknem hatszáz közúti csomópontján megbénították szerdán a forgalmat, tiltakozásul az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala ellen, és miután tárgyalásaik a kormánnyal egyelőre nem vezettek eredményre, a blokádot fenn akarják tartani.

A gazdák akciója a február 9-én elindított tüntetéssorozatuk folytatása. Azóta volt már hasonló útblokád, de most akadályozzák a legtöbb helyen a forgalmat.



Nagyobb közlekedési nehézségeket jeleztek napközben például az országot kelet-nyugati irányban átszelő A4-es autópálya több pontján, a Varsóba vezető fő közlekedési utakon, valamint több nagyváros, köztük Gdansk, Krakkó, Wroclaw és Katowice központjában is.



Az északkelet-lengyelországi Podlasiei vajdaság egy részében a közlekedési zavarok miatt szerdán nem volt tanítás az iskolákban.



A podlasiei Sidra községben a tüntetők egy csoportja öt tonna trágyát és használt gumiabroncsokat borított az utcára a Szymon Holownia alsóházi elnök tulajdonában lévő ház előtt, amelyben a politikus szülei laknak - jelentette a Polsat News kereskedelmi hírtévé. A ház kerítésére kifüggesztettek eg transzparenst "a lengyel falu árulója" felirattal. Holownia közleményt adott ki felháborodásáról az eset miatt.



A közép-lengyelországi Leczyca községnél szervezett útblokádnál egy furgon sofőrje leütötte az egyik tüntetőt, akit emiatt könnyebb sérüléssel kórházba kellett szállítani - jelentette szintén a Polsat News a helyi rendőrségre hivatkozva.



A útblokádot annak ellenére fenntartották estig, hogy a kelet-lengyelországi Rzeszów kongresszusi központjában egyes agrárszervezetek képviselői és Czeslaw Siekierski mezőgazdasági miniszter szerda délelőtt előzetes megállapodást írt alá a kormány által a vitás ügyekben teendő lépésekről.



A dokumentum szerint Siekerski azt kezdeményezi Donald Tusk kormányfőnél, hogy állítsák le a behozatali embargó alá korábban került ukrán termékek lengyelországi tranzitját is. A megállapodás az eladott lengyel gabona után fizetendő állami támogatásról is szól, valamint az uniós zöld megállapodás módosítását illető lengyel követelésekről.



A dokumentumot nem írta alá például Tomasz Obszanski, a legnagyobb lengyel szakszervezetnek, a Szolidaritás agrártagozatának (SRI) elnöke. Obszanski a wpolityce.pl hírportálnak elmondta: a rzeszówi egyezség nem tekinthető megállapodásnak, az agrártárca ugyanis "egy sor alapvető követelést továbbra sem hajlandó teljesíteni", ezért a gazdatiltakozások folytatódnak.



Obszanski bejelentette: a SRI vezetésével országos sztrájkbizottságot hoznak létre, amely a kormánnyal folytatandó további tárgyalások előtt összehangolná számos lengyelországi agrárszervezet és tiltakozó csoport követeléseit.

MTi