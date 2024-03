További pénzt önt az ukrán kasszába az EU

2024. március 21. 15:37

Megkezdődött csütörtök délután az uniós csúcstalálkozó Brüsszelben, az Európai Tanácsot alkotó vezetők megbeszélésének középpontjában az Ukrajnának nyújtható további támogatás, a biztonság és védelem, a Közel-Keleten kibontakozó helyzet, a bővítés, a külkapcsolatok, a migráció, a mezőgazdaság áll.

A kétnaposra tervezett EU-csúcson az európai uniós tagországok állam- illetve kormányfői munkaebéden vesznek részt António Guterres ENSZ-főtitkárral, megbeszélésük elsősorban az izraeli-palesztin konfliktusra összpontosít, amelyen várhatóan a folyamatos, gyors, biztonságos és akadálytalan humanitárius hozzáférés biztosítását, valamint a segítség rászorulókhoz történő eljuttatását szorgalmazzák majd.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében hangsúlyozta: a polgári lakosság védelme, a túszok biztonságos visszatérésének lehetővé tétele és a humanitárius segítségnyújtás szükség szerinti célba juttatásának biztosítása érdekében sürgősen fenntartható tűzszünetre van szükség. Igazságos és átfogó megoldásra kell törekedni az izraeliek és a palesztinok között, amelynek keretében Izrael és egy demokratikus, önálló és életképes palesztin állam békében, biztonságban és kölcsönös elismerésben él egymás mellett.



A tagállami vezetők meg fogják vitatni az orosz-ukrán háborúra válaszul Ukrajnát segítő további támogatás kérdését. Várhatóan megerősítik az EU további politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatását Ukrajna számára. Az EU és tagállamai ez idáig több mint 138 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának.

Charles Michel véleménye szerint legfontosabb feladat most a katonai segély gyors eljuttatása, valamint a lőszerek gyorsított beszerzése és szállítása Ukrajna számára.



A vezetők az Oroszországgal szemben eddig bevezetett szankciók tényleges végrehajtását és érvényesítését szorgalmazzák majd, valamint megvitatják az európai bankokban tartott, majd az ukrajnai háború miatt befagyasztott orosz vagyoni eszközökből származó nyereség felhasználásának lehetőségeit.



Az Európai Bizottság javaslata szerint a befagyasztott orosz vagyon évente mintegy hárommilliárd eurót kitevő nyereségét Ukrajna újjáépítésére, valamint az ország hadiipari bázisának erősítésére kellene fordítani.



Az uniós vezetők megbeszélést fognak folytatni a biztonságról és a védelemről, ezen belül is Európa védelmi készültségének fokozásáról, az EU védelmi technológiai és ipari bázisának megerősítéséről, valamint a védelmi ipar ellenállóképességének és versenyképességének fokozásáról. Az Európai Bizottság beszámolója alapján a vezetők az európai védelmi ipari stratégiát és az európai védelmi beruházási programot is át fogják tekinteni.



A tagállami vezetők megbeszélést folytatnak majd az uniós bővítési politikáról, ezen belül is a Bosznia-Hercegovina, Ukrajna és Moldova által megkezdett reformokról. Decemberi ülésükön az Európai Tanács tagjai zöld jelzést adtak a csatlakozási tárgyalások megkezdésének Ukrajnával és Moldovával. A tárgyalások azután indulhatnak meg, hogy az országok az uniós bizottság bővítési jelentésében meghatározottak szerint megteszik a megfelelő lépéseket. A vezetők azt is kifejezésre juttatták, hogy készek megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával, amikor az ország kellő mértékben eleget tett a tagsági kritériumoknak.



A tagállamok vezetői meg fogják vitatni a migrációval kapcsolatos kérdéseket, azon belül is a partnerségek kialakításának állását a származási és tranzitországokkal, a migráció kiváltó okainak kezelésére tett erőfeszítéseket, a legális migráció jogi környezetének megteremtésére tett lépéseket, az EU külső határainak hatékony ellenőrzését célzó intézkedések lehetőségeit, a kiutasított migránsok visszaküldésének fokozását, valamint az emberkereskedelem és az embercsempészés elleni fellépést.



Az Európai Tanács végezetül megbeszéléseket folytat majd arról, hogyan reagáljon az EU a mezőgazdasági termelők által megfogalmazott követelésekre.



A tanácskozás második, pénteki napján a tagállami vezetők euróövezeti csúcstalálkozón vesznek részt, amelyen meg fogják vitatni a gazdasági helyzetet, véleményt cserélnek majd a szakpolitikai koordinációról, és áttekintik az eurócsoport által a tőkepiaci unió jövőjéről kiadott jelentést.

MTI