A háborúnak csak diplomáciai úton lehet véget vetni

2024. március 22. 08:49

Magyarország álláspontja eltér "a brüsszeli háborús héja" állásponttól, és úgy gondolja, hogy az orosz-ukrán háborúnak csak diplomáciai úton lehet véget vetni, amit egy fegyverszünettel kell megkezdeni - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben csütörtökön.

Orbán Balázs az európai uniós csúcstalálkozó nyitónapján magyar újságíróknak nyilatkozva "vészjóslónak" nevezte az Ukrajnával összefüggő helyzetet.



Azt mondta, az elmúlt napokban több olyan nyilatkozat is napvilágot látott komoly brüsszeli és tagállami vezetők részéről, amelyek olyan irányba sodorják az eseményeket, amelyeket Magyarország két éve szeretne elkerülni. Egyre többet beszélnek NATO-csapatok bevonásáról, egyre többet beszélnek olyan kérdésekről, melyek nyilvánvalóan a háború eszkalációját jelentik. Egyre többen és többféleképpen beszélnek Brüsszelben olyan dolgokról, melyek a harmadik világháború kitörését kockáztatják. A tét komoly - figyelmeztetett.



Minél előbb el kell kezdődnie a béketárgyalásoknak, és a jelenlegi eszkalációs spirálról "le kéne rángatni" a brüsszeli politikai vezetést - jelentette ki.



Orbán Balázs emlékeztetett: a magyar pozíció az Ukrajnának szánt fegyverküldések tekintetében is világos: "mi fegyverek küldését nem támogatjuk semmilyen összefüggésben, semmilyen eljárásrend keretében. Magyarországot nem vagyunk hajlandóak háborús féllé változtatni". Amennyiben alapvető magyar nemzeti érdekbe ütköznek a szankciós javaslatok, "azokat is megállítjuk" - mondta.



A politikai igazgató fontosnak nevezte, hogy Európa képes legyen megvédeni saját magát és saját biztonságát garantálni. Jelen pillanatban Európa stratégiai gyengeségét az okozza, hogy védelem tekintetében külső támogatókra szorul, olyanokra, akiknek eltérnek a geopolitikai érdekeik - magyarázta. Az európai szuverenitás megerősítése szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte az európai hadiipar és az európai országok hadseregének fejlesztését. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország európai szinten minden olyan kezdeményezésben partner tud lenni, amely az európai hadiipart és az európai hadseregfejlesztést segíti.



Az ukrajnai háború tekintetében egy megoldás lehetséges, az, hogy az európai parlamenti választásokon az európai emberek más irányba szavaznak, és békepárti politikusokat küldenek az Európai Parlamentbe. "Ez lehet olyan figyelmeztetés, amely a fölöttünk tornyosuló fellegeket kicsit el tudja fújni" - tette hozzá Orbán Balázs.



mti