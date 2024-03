Marozsán átlendült az év eleji nehézségeken

2024. március 22. 11:18

Marozsán Fábián úgy érzi, átlendült az év eleji nehézségeken és az Indian Wells-i nyolcaddöntős szereplése, valamint a miami tenisztorna első fordulójában aratott győzelme után pozitív hangulatban várja a hatodik helyen kiemelt Holger Rune elleni találkozót.

A 24 éves magyar játékos a selejtezőből érkezett amerikai Aleksandar Kovacevic ellen könnyedén, 6:3, 6:2-re nyert csütörtökön, de menedzsmentjének közleménye szerint nem volt egyszerű dolga. Sokat kellett várnia ugyanis a mérkőzésre, mivel a korábbi meccsek elhúzódtak, ráadásul amerikai riválisa az orvosi szünetet is igénybe vette.



A világranglistán 57. helyezett Marozsán a második fordulóban, a szombati játéknapon lép pályára a dán Runével szemben.



"Nehéz mérkőzés vár rám, minden bizonnyal a centerpályán vagy a második legnagyobb arénában csapunk majd össze. Remélem, élvezni fogom a találkozót, a meleg, párás időt is jól bírom" - mondta Marozsán.



A tornal másik magyar indulója, Fucsovics Márton is sikerrel vette az első kört, következő ellenfele magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik helyen rangsorolt orosz Danyiil Medvegyev lesz, aki vasárnap döntős volt Indian Wellsben.

MTi