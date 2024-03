Kreml: Moszkva számára már de facto háború kezdődött

2024. március 22. 16:03

Az ukrajnai "különleges hadművelet" jogi státusza nem változik, Oroszország számára azonban már de facto háború kezdődött - jelentette ki Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pénteken újságíróknak.

Peszkov ezzel, kérdésre válaszolva, egy pénteken az Argumenti i Fakti című lapban megjelent nyilatkozatát pontosította, amelyben kijelentette, hogy Oroszország a nyugati országok beavatkozása miatt hadiállapotba került.



"Hadiállapotban vagyunk. Igen, ez különleges hadműveletnek indult, de amint ott megalakult ez a társaság, amint a kollektív Nyugat Ukrajna oldalán résztvevője lett ennek, számunkra ez már háborúvá vált" - mondta Peszkov az Argumenti i Faktinak nyilatkozva.



Hozzátette, hogy ezt a tényt mindenkinek meg kell értenie a saját "belső mozgósításának érdekében".



Utólag, pénteki telekonferenciáján a Kommerszant FM-nek a konfliktus hivatalos meghatározását firtató kérdésére válaszolva a Kreml szóvivője azt mondta: "Lényegében azt követően, hogy a kollektív Nyugat belépett ebbe az egészbe, ez háborúvá változott. De jure ez különleges hadművelet. De facto számunkra ez háborúvá vált, miután a kollektív Nyugat egyre inkább és közvetlenebbül emeli a konfliktusban való részvételének szintjét. Vagyis lényegi változások következtek be, de nem jogi értelemben."



Arra a felvetésre, hogy mi a teendő azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket háborúellenes felhívások, egyebek között a "Nem a háborúra!" szlogen miatt ítéltek el, Peszkov azt mondta, hogy az ő esetükben "teljesen más a kontextus".



A szóvivő a telefonos sajtótájékoztatón azt is elmondta: a Kreml jó néven venné, ha az Egyesült Államok felszólítaná a kijevi rezsimet, hogy hagyjon fel a békés orosz célpontok, a lakóházak és szociális létesítmények elleni "terrorista tevékenységével".



"Oroszország nem engedheti meg, hogy a határán egy olyan állam létezzen, amelynek dokumentált szándéka, hogy bármilyen módszert alkalmazva elvegye tőle a Krímet, nem is beszélve az új régiók területéről" - mondta a szóvivő az Argumenti i Fakti című lapnak.



Hangsúlyozta, hogy Moszkva számára a legfontosabb a - 2023-ban elcsatolt - négy új régióban élő emberek biztonsága, valamint a Kijev által "de facto megszállt területek felszabadítása".



"Katasztrofális következményeket" helyezett kilátásba a szóvivő az érintett bankok számára az Európában lévő orosz kintlévőségek kisajátítása esetére. Rámutatott, hogy az unióban elhangzott kijelentések ellenére az eszközök kamatai nem gazdátlanok, azoknak van tulajdonosuk.

mti