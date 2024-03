Rezet raboltak – 8 év fegyház

2024. március 22. 17:33

Nyolc év fegyházbüntetésre ítéltek három férfit, akik 2011. április 21-én éjszaka részt vettek egy, 52 millió forint értékű , rézhulladékkal megpakolt kamion elrablásában - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a törvényszék különösen nagy értékre elkövetett rablás miatt a három vádlottat fegyházbüntetés mellett 7 év közügyektől eltiltásra, továbbá 800, illet és 600 -600 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte, továbbá 6,5 millió, illetve 4 - 4 millió forintos vagyonelkobzást is elrendelt velük szemben.



Az ügynek van egy negyedik vádlottja is, akire visszaesőként pénzmosás miatt 2 év börtönbüntetést és 2 év közügyektől eltiltást, valamint 400 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki, továbbá 1,5 millió forint értékben vagyonelkobzást is elrendeltek - tudatta a törvényszék.



Az ítélet szerint az I. rendű vádlott volt a felbujtó, aki beszervezte - a külön eljárásban jogerősen elítélt - kamionsofőr ismerősét. Ő a rablásba bevonta a II., III. és IV. rendű vádlottat is. A II. és III. rendű vádlott április 21-én éjszaka arcát maszkkal eltakarva, kezén kesztyűt viselve bejutott a telephelyre, majd a - külön eljárásban már jogerősen elítélt - férfit beengedte a főbejáraton - ismertették a közleményben.



A tájékoztatás szerint a férfiak a megfélemlített biztonsági őrtől megszerezték a kamion kulcsát, majd a rakománnyal együtt elhajtottak a helyszínről. A lopott rézhulladék másik járművel való továbbszállításában és elrejtésében a IV. rendű vádlott működött közre. A vádlottak és a korábban elítélt társuk különböző mértékben részesedtek a rézhulladék értékesítését követően befolyt összegből.



A rablás elkövetési értéke 52 millió forint volt, amelyből 4 millió forint megtérült.



Azt írták, a vádlottak tagadásával szemben a bíróság a rablásban részt vevő, már korábban jogerősen elítélt férfi vallomására alapította a terheltek bűnösségét. A vádlottak büntetőjogi felelősségét a bizonyítási eljárásban beszerzett bizonyítékok - többek között tanúvallomások, kamerafelvételek, okirati és egyéb bizonyítékok - is alátámasztották.



Az ítélet nem jogerős, mivel azzal szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek.



A bíróság döntése alapján az I., II. és III. rendű vádlott bűnügyi felügyeletben várja az eljárás jogerős befejezését. Ezen végzés az I. rendű terhelt vonatkozásában nem végleges - olvasható a közleményben.

mti