Embercsempészet elleni küzdelem

2024. március 22. 18:37

A közös fellépés kulcsfontosságú az embercsempészet elleni küzdelemben, ezért a nyugat-balkáni országok megerősítik az együttműködést a minisztériumok és a rendőrségek szintjén - jelentette be Bostjan Poklukar szlovén belügyminiszter pénteken Brdo pri Kranjuban, a brdói folyamat elnevezésű regionális kezdeményezés belügyminisztereinek informális találkozóját követően.

Poklukar csütörtökön már találkozott Davor Bozinovic horvát és Matteo Piantedosi olasz kollégájával, hogy egyeztessenek a háromoldalú vegyes járőrök mielőbbi felállításáról.



Pénteken csatlakozott hozzájuk Danilo Saranovic montenegrói, Xhelal Svecla koszovói és Pance Toskovski észak-macedón belügyminiszter. A találkozón részt vett Olivier Onidi, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság munkatársa is.



A tárcavezetők rámutattak az Európai Unión belüli rendőrségi együttműködés összehangolásával megbízott ügynökséggel, az Europollal, valamint az EU határ- és partvédelmi ügynökségével, a Frontex-szel való együttműködés fontosságára.



Poklukar és Bozinovic ismertette az Europol égisze alatt működő, ZeBRa kódnevű munkacsoport munkáját, amelynek székhelye Horvátországban van, és célja az embercsempész-hálózatok elleni küzdelem hatékonyabbá tétele a nyugat-balkáni útvonalon. Reményüket fejezték ki, hogy a művelethez csatlakozik Olaszország és Románia is. Jelenleg Szlovénia, Horvátország, Németország és Bosznia-Hercegovina tagja a csoportnak.



Bozinovic ismét bizakodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a turistaszezon kezdetére eltörölhetik a horvát-szlovén határon az ideiglenes belső ellenőrzést, amely egyelőre júniusig van érvényben.



Szlovénia tavaly október 21-én állította vissza az ideiglenes határellenőrzést horvátországi és magyarországi határán, miután Olaszország szintén hasonló intézkedést jelentette be a szlovén határon, és amelyet azóta Ljubljana és Róma is többször meghosszabbított.



Azon állításokra reagálva, miszerint a Frontex megsértette az emberi jogokat, Onidi közölte: a vizsgálatok folyamatban vannak, és az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet.



"A Frontex előrelépést ért el az emberi jogok és a műveletek átláthatósága terén" - mondta, hozzátéve, hogy embercsempészek visszaélnek a migránsok kiszolgáltatottságával, és egyre több embert hoznak illegálisan Európába, amire a kontinens nincs felkészülve.



mti