Erdélyben a magyar színjátszás hőskorát idéző kiállítás

2024. március 23. 10:06

Erdélyben is bemutatják a magyar színjátszás hőskorát idéző, Kelemen László és kora című színháztörténeti kiállítást, mely Sepsiszentgyörgyön nyílik meg a színházi világnapon - közölte az MTI-vel a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet.

Az intézet, a kassai Thália Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház közötti együttműködés révén megvalósuló tárlatot március 27-én 11 órakor nyitják meg a székelyföldi teátrum előcsarnokában, kurátora Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, intézetvezető - írták.



A közlemény szerint a számos színháztörténeti kutatási újdonságot felvonultató tárlat az Osztrák Magyar Monarchia legjelentősebb színházi állomásain kalauzolja végig a közönséget. A magyar nyelvű színjátszási törekvések történetét mutatja be, csaknem másfél évszázadot felölelve.



"Megismerhetjük az első magyar nyelvű színtársulat megalakulásának történetét, társulati tagjait, az átélt viszontagságokat. Kelemen László élete egybeforrt a korabeli színjátszás történetével" - áll a közleményben, mely szerint a színigazgató sokoldalú életpályája és gazdag tevékenysége példázza a magyar nyelvű színjátszás kezdeteit.



A 18 összeállításból álló tárlat a jezsuita díszlet- és jelmeztervezés remekeit mutatja be, a felekezeti iskolák diákszínjátszásába is betekintést enged. "Részét képezik továbbá az elképzelt korabeli színpadi öltözetek fotókon történő rekonstruálása, a megvalósulatlan rozsnyói (Felvidék) magyar nyelvű színház tervei, az állandó társulat és színházépület létrehozására irányuló szegedi törekvések, Sehy Ferenc színművész árulásának epizódja" - írták, felidézve, hogy a kiállítás Kelemen László születésének 250. évfordulójára készült a kassai Thalia Színház felkérésére.



Kelemen László (Kecskemét, 1762. július 26. - Csanádpalota, 1814. december 24.) az első magyar színigazgató, színműíró, élete szorosan összefonódott a vándorszínészet és a társulatfejlődés időszakával. Erdélyi gyökerekkel rendelkezik, innen eredő nemesi származású római katolikus családból való. Több város mellett Nagyváradon is megpróbált társulatot szervezni.



A sepsiszentgyörgyi tárlatot április 7-ig lehet megtekinteni.



MTi