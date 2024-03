Ausztrál Nagydíj - Sainz nyert Melbourne-ben, Verstappen kiesett

2024. március 24. 08:51

A vakbélműtétje után lábadozó Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, melyet a címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája műszaki hiba miatt feladott.

Sainz járgánya az Ausztrál Nagydíjon – wowk

A 29 éves Sainznak ez pályafutása harmadik futamgyőzelme, és az első Ausztráliában, ahol eddig még dobogóra sem sikerült állnia.



A Ferrari kettős sikernek örülhetett, másodikként ugyanis Sainz csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt, míg a harmadik helyen Lando Norris, a McLaren brit pilótája végzett.



Verstappen sorozatban kilenc futamgyőzelem és zsinórban 43 pontszerző helyezés után esett ki Forma-1-es viadalról, legutóbb, 2022-ben éppen Melbourne-ben kényszerült kiállni.



A rajtnál jelentős változás nem történt az élmezőnyben, Verstappen simán az élen maradt, de a második körben megelőzte őt Sainz. Egy perccel később kiderült az is, hogy a holland címvédő versenyautójának jobb hátsó fékjével probléma van, ennek következményeként Verstappen kiállt a negyedik körben. Ezzel hosszú sorozat szakadt meg, a 26 éves versenyző ugyanis a 2022-es melbourne-i viadal óta egymás után 43 futamon végzett pontszerző helyen megszakítás nélkül. A legutóbbi kilenc F1-es nagydíjat ráadásul kivétel nélkül Verstappen nyerte, így két győzelemre volt saját rekordjának megdöntésétől, de most ez a széria is megszakadt.



A címvédő kiállása után a két Ferrari és a két McLaren kezdett csatába a futamgyőzelemért: Sainz remekül tartotta a vezető pozíciót, mely az első kerékcseréket követően is az övé maradt, a másik Ferrarival Leclerc zárkózott fel a második helyre, őt a helyi szurkolók kedvence, Oscar Piastri követte, akit márkatársa, Norris szorongatott. A háromhelyes rajtbüntetés miatt hatodikként startoló Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője sokáig George Russell (Mercedes) mögött volt beragadva a hetedik pozícióban, de a versenytáv felénél az ötödik helyen száguldott. Közben a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton a Mercedes motorhibája miatt feladta a küzdelmet.



Féltávnál a McLaren helycserével próbálkozott, Piastri átadta a harmadik pozíciót Norrisnak, aki igyekezett megtámadni Leclerc-t a második helyért, miközben Sainz nagyon magabiztosan építette az előnyét az élen. A Ferrari a 35. körben kerékcserére hívta Leclerc-t, aki a bal első gumijának teljes elkopására panaszkodott a rádión. A monacói új gumikkal a negyedik helyen állt vissza a mezőnybe, de hamarosan újra második volt, miután a két McLaren is friss abroncsokat kapott a boxban. Mindezek után az élről Sainz is kiállt a második kerékcserére és nagyságrendileg öt másodperces előnnyel tért vissza elsőként a pályára.



Közvetlenül a leintés előtt Russell balesete borzolta a kedélyeket, de a brit versenyző nem sérült meg, a Mercedes viszont így egyetlen pontot sem szerzett Ausztráliában.



A televíziós közvetítésből kiderült,, hogy a melbourne-i F1-es hétvége során több mint 452 ezer néző volt kint az Albert Parkban, ez rekordot jelent az Ausztrál Nagydíj történetében.



A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.



mti