Oroszország-szerte megemlékeznek az áldozatokról

2024. március 24. 11:53

Oroszország-szerte a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központ ellen elkövetett terrortámadásra emlékeznek a vasárnapra meghirdetett nemzeti gyásznapon.

A péntek este négy fegyveres által végrehajtott mészárlásnak 143 halálos áldozata van, köztük 3 gyermek. A rendkívüli helyzetek minisztériumának frissített adatai szerint vasárnap reggelre 154-re nőtt a terrortámadás nyilvántartott sebesültjeinek száma.



Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója kijelentette, hogy előzetes adatok szerint szombat estére ötven halálos áldozatot azonosítottak. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy 107 sebesültet, köztük három gyermeket ápolnak kórházban, közülük 15-en válságos, 42-en pedig súlyos állapotban vannak.



Moszkvában szombaton több mintegy ötezer ember jelentkezett rendkívüli véradásra. Az orosz Szövetségi Orvosi és Biológiai Ügynökség központja jövő szombatig ügyeletet tart az újonnan jelentkező önkéntesek számára.



A támadók által felgyújtott kulturális központban az oltás teljesen csak szombat este fejeződött be. A mentőalakulatok folytatják a romeltakarítást a tragédia biztonsági erők által körölzárt helyszínén.



Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton közölte, hogy mind a négy támadót élve fogták el, miközben Ukrajna irányában menekültek, és a terrorcselekménnyel kapcsolatban őrizetbe vettek további hét embert. Az államfő bejelentette a terrorellenes készültség fokozását, és kifejezte készségét nemzetközi együttműködésre.



Egyes oroszországi régiókban már szombaton megkezdték a gyásznapokat, a Kuznyecki-medencében három napig tart az áldozatok iránti kegyelet kifejezése. A terrortámadás lezárt helyszínére vasárnap már harmadik napja tartott a gyászolók zarándoklata, de spontán kialakult emlékhelyekre is visznek az emberek virágot Szentpéterváron, Kazanyban, Nyizsnyij Novgorodban és más orosz nagyvárosokban is. A dél-oszétai Beszlánban vasárnap megemlékezést tartanak az 1-es számú iskolánál, amelyet csaknem 20 évvel ezelőtt foglaltak el terroristák, és a kialakult tűzharcnak több száz halálos áldozata volt.



A gyász részeként országszerte lemondták a kulturális, szórakoztató és a sportrendezvényeket, a tévécsatornák megváltoztatták műsorrendjüket. Az orosz nagykövetségek zászlaját félárbócra eresztették és az orosz diplomaták részvétnyilvánító könyveket helyeztek ki a megemlékezők számára.



Az Oroszország iránti szolidaritásból gyászt hirdettek Nicaragua, a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság és a Georgiától elszakadt Abházia hatóságai is.

Az együttérzés jeleként vasárnap félárbócra eresztették a zászlót több ország, köztük Magyarország és az Egyesült Államok nagykövetségén is.



MTI