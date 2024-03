Jugoszlávia bombázásával a NATO lerombolta az európai biztonság alapját

2024. március 24. 16:09

Az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei, 25 évvel ezelőtt megkezdve Jugoszlávia bombázását, lerombolták a háború utáni európai biztonság alapját - foglalt állást az orosz külügyminisztérium a Telegram-csatornáján vasárnap megjelent közleményében.

"Az Egyesült Államok és szövetségesei 78 napon át bombázták a városokat, köztük Belgrádot, és a falvakat, a polgári infrastruktúrát, hidakat, személyvonatokat és buszokat robbantottak fel, nőket, gyerekeket, idős embereket öltek meg. A Nyugat ekkor rombolta le saját kezűleg azt az alapot, amelyre Európa biztonsága a háború utáni időszakban épült, és elindította az azt célzó folyamatot, hogy a nemzetközi kapcsolatokat szabályozó legitim mechanizmusokat valamiféle +szabályokon alapuló renddel+ helyettesítse" - áll a közleményben.



Az orosz diplomáciai tárca szerint egy szuverén európai köztársaságra 3000 cirkálórakétát lőttek ki és 80 ezer tonna légibombát dobtak le. A dokumentumban azt írták, hogy a NATO szegényített urániumot tartalmazó lőszereket vetett be, amelyek hatalmas területeket szennyeztek be, és a rákos megbetegedések példátlan mértékű megugrásához vezettek.



"Az észak-atlanti szövetség képviselői közül senkit semmilyen módon nem büntettek meg. Ugyanakkor úgy döntöttek, hogy az agresszió áldozatait egyszerűen +járulékos veszteségeknek+ nevezik el, vagyis olyan veszteségeknek, amelyek a +velejárói+ az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és szatellitáik geopolitikai ambíciói megvalósításának" - fogalmaztak a minisztériumi dokumentumban.



"Továbbra is nyitva marad a kérdés a felelősség ügyében azért a kárért, amelyet az észak-atlanti szövetségesek okoztak a nemzetközi kapcsolatoknak és magának az országnak" - áll a közleményben.



MTi