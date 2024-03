Felbomlik a német kormánykoalíció?

2024. március 25. 10:49

A Német Kereszténydemokrata Unió vezetője szerint a Német Szabaddemokrata Párt kilép a kormányból. Friedrich Merz már az új választások időpontjára is javaslatot tett. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének kijelentése mellett a német szabaddemokraták (FDP) vezetésének hallgatása is felerősítette a koalíciós szakítással kapcsolatos spekulációkat, írta a Junge Freiheit. Friedrich Merz korábban a Berliner Morgenpostban azt állította, hogy a szövetségi kormány a bukás szélén áll: A kérdés csak az, hogy a liberálisok mikor és milyen okból lépnek ki. Merz azt is mondta, hogy a szabad demokraták tudják, ha a kormányban maradnak akkor a következő választásokon kiesnének a parlamentből, ezért nem akarnak a kormánykoalíció részeként belemenni a választási kampányba.

Az FDP nem tagad

Míg a kormányzó Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Zöldek politikusai felelőtlennek minősítették Merz kijelentéseit, az FDP vezetése nem kommentálta azokat. Nem utasították el Merz kijelentéseit sem, megerősítve a média találgatásait. Merz már konkrét időpontot is javasolt az új választásokra: szeptember 22-ét. Ezen a napon, a szászországi és türingiai tartományok választások után három héttel a brandenburgiak szavaznak majd az új tartományi parlament összetételéről. Mind az SPD, mind pedig a Zöldek esetében fennáll a veszély, hogy nem érik el az ötszázalékos parlamenti küszöböt, ez pedig olyan folyamatokat indíthat el, amely a szövetségi választásokon mindkét pártra nézve hátrányos lenne.

Merz a Zöldeknek hízeleg

Merz az interjúban dicsérte a Zöldeket, és az Annalena Baerbock által vezetett külügyminisztérium munkáját emelte ki. A CDU vezetője szerint: „Mélyreható átalakuláson mentek keresztül. Robert Habeck volt az első, aki arról beszélt, hogy fegyvert szállítanak Ukrajnának. A Zöldek nagyon gyorsan képesek elfogadni a realitásokat, legalábbis a kül- és biztonságpolitikában.”

Magyar Nemzet