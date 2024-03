Szombaton sok napsütés várható csapadék nélkül.

2024. március 29. 20:35

Időjárási helyzet Európában: A Brit-szigetek térségében továbbra is többközéppontú ciklonrendszer található, amely nagyban meghatározza Európa időjárását. A kontinens nyugati, délnyugati részein sokfelé felhős, csapadékos, főleg az Ibériai-félszigeten az átlagoshoz képest hűvösebb idő jellemző. Az eső mellett a Pireneusokban havazás is előfordul. Ezzel szemben Közép- és Dél-Európába erőteljes déli áramlással nagyon enyhe, szubtrópusi eredetű léghullámok érkeznek, a Balkán-félszigeten több helyen mérnek 25 fok körüli csúcshőmérsékletet. A tőlünk keletre, északkeletre fekvő országokban vonuló frontok miatt szintén változékonyabb az idő, a záporok mellett, zivatarok is kialakulnak.



A Kárpát-medencében anticiklonális hatások érvényesülnek, emiatt erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton már kora nyáriasan meleg időben lesz részünk.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: Estétől a gomolyos felhőzet csökken, a fátyolfelhők azonban maradnak, melyek mellett szombaton sok napsütés várható csapadék nélkül. A délnyugati, déli szelet élénk, az Északnyugat-Dunántúlon erős, viharos lökések kísérik. Éjszaka csillapodik a légmozgás, de erős széllökések az északnyugati tájakon még szombaton is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között alakul.

mti