Haydneum Egyházzenei Fesztivál az Egyetemi templomban

2024. március 30. 09:41

Immár harmadik alkalommal rendezi meg Egyházzenei Fesztiválját a Haydneum. A fővárosi Egyetemi templomban június 7-től 15-ig különleges nyáresti koncertek várják az érdeklődőket.

Haydn – wikipedia

Mások mellett Joseph és Michael Haydn, Gregor Joseph Werner, Francesco Bartolomeo Conti és Henry Purcell műveivel kalauzolják az előadók közönségüket a régizene világába - közölték a szervezők az MTI-vel.



Kuriózumként szerepel a programban a fesztivál záróhangversenyének műsora, mely során többségében olyan művek csendülnek fel, amelyek most hangzanak el először a 18. század óta. Ezek közé tartoznak Ferdinand Schmidt és Benedikt Anton Aufschnaiter a Bodajki Kegyhely kapucinus gyűjteményéből származó szerzeményei.



Mint írták, a Haydneum - Magyar Régizenei Központ új szemlélettel, a barokk, bécsi klasszikus és kora romantika időszakát felölelő zeneművek felkutatásával, digitalizálásával és bemutatásával éleszti fel a régizene hagyományait.



A fesztiválon közreműködnek a Haydneum rezidens együttesei, a Vashegyi György művészeti vezetése alatt működő Purcell Kórus és Orfeo Zenekar: a nyitókoncerten Németh Pál, a zárókoncerten Vashegyi György irányításával. Fellép továbbá a Gemma Énekegyüttes, az Anima Musicae Kamarazenekar, valamint a Budapest Sound Collective és az Oriolus Kamarakórus Dubóczky Gergely karmester vezényletével.



Az együttesek mellett a régizenei élet elismert szólistái is hallhatóak lesznek, hiszen Balogh Eszterrel, Kovács Ágnessel, Nagy Bernadettel, Szutrély Katalinnal, Cserményi Zsomborral, Komáromi Mártonnal, Megyesi Zoltánnal, Melkovics Zoltánnal és Najbauer Lóránttal is találkozhat a közönség.

mti