Labdarúgó NB I - Négygólos döntetlent játszott az MTK és a Kecskemét

2024. március 30. 21:22

Az MTK Budapest 2-2-es döntetlent játszott a vendég Kecskeméttel a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának szombati játéknapján.

26. forduló:

MTK Budapest-Kecskeméti TE 2-2 (1-1)

------------------------------------

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Káprály

gólszerzők: Hej (41.), Molnár (50.), illetve Szendrei (35.), Helmich (87.)

sárga lap: Molnár (70.), illetve Szendrei (36.)

MTK Budapest:

-------------

Demjén - Kocsis G., Kádár, Nagy Zs. - Hej, Varju (Végh, 88.), Kata, Antonov - Stieber (Kosznovszky, 64.), Molnár (Németh K., 72.), Bognár

Kecskeméti TE:

--------------

Varga B. - Szabó A. (Nagy O., 85.), Belényesi, Katona L. - Szűcs, Vágó, Zsótér (Derekas, 70.), Zeke - Horváth K. (Kovács K., 70.), Meszhi (Helmich, 61.), Szendrei (Pálinkás, 61.)

Jobban kezdett a fővárosi csapat, amelynek volt néhány kisebb lehetősége, a játékrész derekán mégis majdnem a vendégek szereztek vezetést, amikor Kádár és Demjén egymásra várt, majd utóbbi rosszul szabadított fel, így Meszhi a kapu felé fejelhetett, de a visszafutó Demjén a gólvonal előtt még kiütötte a labdát. A váratlan lehetőségtől felbátorodtak a lila-fehérek, akik nem sokkal később egy formás támadás végén vezetést is szereztek. Örömük viszont nem tartott sokáig, mert a hazai csapat Bognár remek keresztlabdája után Hej révén egyenlített. Az MTK fordíthatott volna a szünet előtt, de Antonov tizenegyesét kivédte a kecskeméti kapus az első félidő hosszabbításában.



A második játékrész kifejezetten jól kezdődött: amíg a kecskemétiek veszélyes lövését Demjén üggyel-bajjal hárította, addig a túloldalon Stieber hajszálpontos beadása után Molnár fejesével szemben tehetetlen volt Varga. A kapott gól érezhetően visszavetette a vendégeket, így a kék-fehérek többször is növelhették volna az előnyüket, azonban az önfeláldozó kecskeméti védők megakadályozták ezt. Az MTK magabiztos fölényét jól jellemezte, hogy egy ízben a védő Kádár is próbálkozott a saját térfeléről, Varga a keresztléc fölé paskolta a kiváló emelést. A fővárosiak hiába dolgoztak ki ziccereket, képtelenek voltak újra betalálni, legközelebb Bognár egy védőről a keresztlécre vágódó lövésénél jártak az újabb gólhoz. A rengeteg kihagyott helyzet aztán megbosszulta magát, mert a csereként beállt Helmich a hajrában kilőtte a bal felső sarkot, így a tavaly ezüstérmes KTE váratlanul pontot mentett.



MTi