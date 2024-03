Fátyolfelhőzet és a sivatagi por szűri erősen a napsütést

2024. március 31. 10:51

Nyáriasan meleg időt és sivatagi port kapunk idén Húsvétra. A locsolást és a lehűlést a hétfőn érkező hidegfront intézi.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: Az időszak nagy részében változó vastagságú fátyolfelhőzet és a sivatagi por szűri erősen a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék nem valószínű. Hétfő késő délutántól, estétől aztán az északnyugat felől érkező hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt kiterjedt, intenzív csapadékzóna érkezik, amely éjfélig főként a Dunántúlon okoz többfelé esőt, záporesőt, néhol zivatart. Nagyrészt élénk, olykor erős lesz a déli szél, de az Alpokalja tágabb térségében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett részeken pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 24 és 29 fok között alakul.

