Először jelent meg a király a nyilvánosság előtt betegségének diagnózisa óta

2024. március 31. 15:38

Daganatos betegségének diagnózisa óta először jelent meg a brit uralkodó a nyilvánosság előtt.

III. Károly király - az anglikán egyház legfőbb világi vezetője - és felesége, Kamilla vasárnap részt vett a windsori királyi rezidencia Szent György-kápolnájában tartott húsvéti istentiszteleten.



Az egyórás ünnepi szertartás után a királyi házaspár személyesen köszöntötte az üdvözlésükre összegyűlt tömeget, és sok emberrel hosszasabban elbeszélgettek.



A Buckingham-palota - a királyi család londoni hivatala - február elején jelentette be részletek nélkül, hogy a 75 esztendős III. Károlynál orvosai daganatos betegséget diagnosztizáltak, és az uralkodó kezelése megkezdődött.



A király ellátja hivatalos államfői teendőit, megkapja a kormányzati iratokat és rendszeres heti audiencián fogadja Rishi Sunak miniszterelnököt is.



Hivatalos programokon azonban a diagnózis csaknem két hónappal ezelőtti bejelentése óta nem vett részt, és a vasárnapi windsori húsvéti szertartás volt az első alkalom, hogy megjelent a nyilvánosság előtt.



Nem volt jelen a kápolnában Vilmos trónörökös - Károly fia - és felesége, Katalin walesi hercegnő.



Katalin tíz napja bejelentette, hogy nála is daganatos betegséget diagnosztizáltak, és jelenleg ő is kezelésben részesül.



A 42 éves hercegnő januárban hasüregi műtéten esett át, és az első orvosi szakvélemény az volt, hogy a beavatkozást nem rákos elváltozás tette szükségessé.



A műtét a hivatalos tájékoztatás szerint sikeres volt, de az utána elvégzett vizsgálatok kiderítették, hogy mégis daganatos megbetegedésről van szó.



A Kensington-palota - Vilmos és Katalin londoni hivatala - sem a műtét okáról, sem a hercegnő betegségének pontos jellegéről nem közölt részleteket, és az sem ismeretes, hogy III. Károlynak milyen daganatos betegsége van.



A walesi hercegnő karácsony óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt. Állapotáról a brit sajtóban és a közösségi médiafelületeken számtalan találgatás keringett egészen addig, amíg Katalin személyesen be nem jelentette, hogy daganatos megbetegedéssel kezelik.



Az udvar illetékeseinek háttértájékoztatói szerint a közeljövőben nem várható a hercegnő visszatérése közéleti feladatainak ellátásához.



mti