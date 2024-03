Labdarúgó NB I - A Fradi hozta a kötelezőt Mezőkövesden

2024. március 31. 19:58

A címvédő és éllovas Ferencváros 3-0-ra nyert vasárnap az utolsó helyezett Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának zárómérkőzésén.

Ezzel bajnoki veretlenségi sorozata már kilenc mérkőzés óta tart, és előnyét öt pontra növelte a második helyezett Pakssal szemben úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott.



A hazai együttesnek viszont egyre kilátástalanabb a helyzete az élvonalbeli tagsága megőrzését illetően, hét körrel a zárás előtt 12 pont a hátránya a jelenlegi utolsó bennmaradóval, a Zalaegerszeggel szemben.

NB I, 26. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 0-3 (0-1)

---------------------------------------------

Mezőkövesd, Városi Stadion, 4130 néző, v.: Csonka



gólszerzők: Loncar (38., 51.), Varga B. (85.)



sárga lap: Molnár (27.), Beriasvili (32.), illetve Maiga (35.)



Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Beriasvili, Lukic, Vajda (Pillár, 57.) - Brtan, Szolgai (Kócs-Washburn, 58.), Cseke - Molnár (Cseri, 69.), Drazic (Szalai, 88.), Samperio (Karnyickij, 69.)

Ferencváros:

------------

Varga Á. - Makreckis, Abena, Cissé, Civic - Maiga (Pászka, 65.), Loncar (Traoré, 78.) - Zachariassen, Katona B. (Ben Romdhane, a szünetben), Marquinhos (Szevikjan, 78.) - Kodro (Varga B., 65.)

A Ferencváros válogatott játékosai többnyire kimaradtak a kezdőcsapatból, de a vendég együttes így is fölényben játszott, ugyanakkor a hazaiak is igyekeztek egyszer-egyszer támadást vezetni. Nagy helyzet először a 15. percben alakult ki: a Marquinhos mesteri indításával kilépő Zachariassen a jobb kapufát találta el. Nem sokkal később ugyanő fejessel is veszélyeztetett, majd a félidő közepén sok volt a rossz belépő és a szabálytalanságokat követő ápolás. A Ferencváros uralta a játékot, a Mezőkövesd képtelen volt gólhelyzetet kialakítani. A vezetést Loncar révén szerezte meg a vendég csapat, a középpályás egy letámadásnál a 16-oson belül elvette a labdát a csellel próbálkozó Lukictól és tiszta helyzetben a kapuba tekert.



A szünet után nem sokkal növelte előnyét a Ferencváros: Marquinhos átadása után megint Loncar volt eredményes, a 16-osról, középről lőtte ki a bal alsó sarkot. A folytatásban nem változott a játék képe, a fővárosi csapat nagy fölényben és ellenfelénél sokkal veszélyesebben futballozott. Újabb helyzeteket alakított ki - a hajrában a góllövőlistát vezető, csereként beálló Varga Barnabás is gólt lőtt -, így teljesen megérdemelten és magabiztosan győzött.

MTi