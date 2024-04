Szentkirályi Alexandra: Budapesten változás kell!

2024. április 1. 12:40

Budapesten változás kell! - hangoztatta a Fidesz főpolgármester-jelöltje hétfőn a Facebook-oldalán, közölve, Karácsony Gergely főpolgármester hazudott az időseknek.

Szentkirályi Alexandra a posztját azzal kezdte, hogy "különleges környezetben folytatódik a Kamuméter".



A Fidesz főpolgármester-jelöltje Kamuméter elnevezéssel indított videósorozatot, amelyben szembesíti a főpolgármestert öt évvel ezelőtt tett ígéreteivel.



Szentkirályi Alexandra az közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy Karácsony Gergely 2019-ben az idősek világnapja alkalmából minden nyugdíjasnak 20 000 forint rezsitámogatást ígért. Egészen pontosan azt ígérte - tette hozzá -, hogy "minden fűtési szezonban a nyugdíjasoknak és a rászoruló nagycsaládosoknak legalább fűtési szezononként 20 000 forint támogatást fogunk nyújtani".



Rákosmentén Szentkirályi Alexandra egy nyugdíjas házaspárt keresett fel, és azt kérdezte tőlük, mit tett értük az elmúlt öt évben a főváros, és megkapták-e az ígért rezsitámogatást.



Emlékeztetett: volt egy egészen konkrét ígérete Karácsony Gergelynek, amely úgy hangzott, hogy minden fűtési szezonban 20 000 forint rezsitámogatást ad utalvány formájában a nyugdíjasoknak. Szentkirályi Alexandra megkérdezte az idős emberektől, hallottak-e erről, illetve kaptak-e ilyen támogatást.



A férfi azt mondta, hallották ezt az ígéretet, "mint a többit is". A 20 000 forint jó támogatást jelentett volna nekik - tette hozzá -, de sajnos nem látták jelét, hogy ők ebből kaphattak volna.



Arra a kérdésre, hogy mi az, amit egy jó főpolgármestertől elvárnának, azt válaszolták, elsősorban a várost képviselje, ne pedig úgy, ahogy ezt most Karácsony teszi, hogy teljesen kiszolgáltatja magát az ellenzék és annak egyes vezetői kénye-kedvének.



Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: "ahogy hallottuk tehát, Karácsony Gergely rezsitámogatása nem minden nyugdíjasnak jár". Sikerült tehát betartani ezt az ígéretét vagy kamu volt? - tette fel a kérdést, meg is válaszolva: "kamu volt". Nem ezt érdemlik a nyugdíjasok, Budapesten változás kell! - hangsúlyozta.

mti