Tenisz – Marozsán a 38. helyen áll a világranglistán

2024. április 1. 16:36

Marozsán Fábián az elmúlt két hét egyik legnagyobb ugrását produkálva karriercsúccsal a 38. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.

A 24 éves magyar játékos a múlt héten több bravúrt bemutatva a negyeddöntőig menetelt a miami 1000-es tornán, így a legutóbbi, két héttel ezelőtti rangsorhoz képest 19 helyet javítva került be a top 40-be. A hazai sportági szövetség közlése szerint 2022 februárja óta először szerepel magyar férfi teniszező a legjobb 40 között.



Fucsovics Márton egy pozíciót javítva most a 85., míg Piros Zsombor egy helyet rontva a 109.



Az ATP-rangsort továbbra is a 24-szeres Grand Slam-győztes szerb Novak Djokovic vezeti, mögé a Miamiban bajnok olasz Jannik Sinner lépett előre a második helyre, míg a spanyol Carlos Alcaraz jelenleg a harmadik.



A nőknél változatlanul Bondár Anna a legelőkelőbb helyen álló magyar, ő két helyet rontva a 112., Gálfi Dalma a 148., Babos Tímea - 22 helyet javítva - a 160., Udvardy Panna pedig a 161.



Az élen változatlanul a lengyel Iga Swiatek áll a fehérorosz Arina Szabalenka és az amerikai Coco Gauff előtt - a WTA honlapja alapján.

mti