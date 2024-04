Voks 24 - A Szeretgom Egyesületet is nyilvántartásba vette az NVB

2024. április 2. 19:15

Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba a június 9-ei választásokra kedden a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - derül ki a szervezet honlapján közzétett határozatokból.

Mivel a bejelentések megfeleltek a követelményeknek, az NVB nyilvántartásba vette az európai parlamenti (EP-) és az önkormányzati választásra a Civil Mozgalmat.



Az önkormányzati választásra nyilvántartásba vette a Szeretgom Egyesületet, a Független Lakossági és Vállalkozói Kerekasztal Egyesületet, a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesületet, valamint a Reflexum - Együtt a Városért Egyesületet.



Az EP-választásra kedd délutánig már 25 pártot vettek nyilvántartásba jogerősen, az önkormányzati választásra 233 jelölőszervezetet, a nemzetiségi választásra pedig 61-et.



Az NVB határozatai nem jogerősek, azok ellen három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriánál.



A június 9-ei önkormányzati választásra jelöltet és listát jelölőszervezetek (pártok, egyesületek, nemzetiségi szervezetek) állíthatnak, azon - a listás választások kivételével - független jelöltek is részt vehetnek. Az EP tagjainak választásán csak pártok állíthatnak listát.



Jelöltet, illetve listát az a szervezet állíthat, amely a választás kiírása után nyilvántartásba vetette magát. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. Ezeket a Nemzeti Választási Bizottság és a területi (vármegyei) választási bizottságok veszik nyilvántartásba, attól függően, melyiknél jelentették be.



A nyilvántartásba vétel feltétele párt és egyesület esetében is az, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepeljenek, oda jogerősen be legyenek jegyezve már a választás kitűzésekor.



Nyilatkozniuk kell a jelölteknek és jelölőszervezeteknek a nyilvántartásba vételhez arról is, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatására külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választásra nem használnak fel.



Nemzetiségi szervezet esetében további feltétel, hogy az alapszabályában 2021. január 1-jétől rögzített célja legyen az adott nemzetiség képviselete.



A jelölőszervezeteket a különböző választásokra kérelem alapján, egy eljárásban veszik nyilvántartásba, és minden lehetséges választáson jogosultak lesznek részt venni. Ennek alapján a pártokat az EP- és az önkormányzati választásokra, az egyesületeket az önkormányzati választásra, a nemzetiségi szervezeteket az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választásokra veszik nyilvántartásba.



A nyilvántartásba vett független jelöltek és jelölőszervezetek leghamarabb április 20-án vehetik át az ajánlóíveket.

MTi