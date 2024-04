Bozótvágóval bántalmazta élettársát, áldozata meghalt

2024. április 4. 09:35

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki többször bántalmazta élettársát, bozótvágó késsel is rátámadt; a nő a kórházban hónapokkal később belehalt sérüléseibe.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a férfi rendszeresen fogyasztott alkoholt és gyakran veszekedett élettársával, többször azzal is megfenyegette, hogy a lakásukban tartott nagy bozótvágó késével megöli.



A férfi 2022-ben kétszer is úgy megverte a sértettet XX. kerületi lakásukban, hogy a nő elvesztette egy-egy fogát.



Otthonukban a vádlott 2023. január 18-án bozótvágó késsel is bántalmazta élettársát, aki életveszélyes állapotba került; a férfi ezután mentőt hívott a sérülthöz.



A nő a bántalmazás miatt tartós kórházi ápolásra szorult, és a bántalmazás következtében két hónappal később életét vesztette - írták.



A Fővárosi Főügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfit emberöléssel és maradandó fogyatékosságot okozó, folytatólagosan elkövetett könnyű testi sértéssel vádolja.



A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a bíróság állapítsa meg, a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra - olvasható a közleményben.



MTI