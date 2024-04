Brit fegyverkezési rögeszme

2024. április 4. 12:03

A NATO tagállamainak növelniük kell védelmi kiadásaikat, mert saját jövőjükkel játszanának "orosz rulettet", ha erre nem hajlandók - írta csütörtökön, a NATO létrehozásának 75. évfordulóján megjelent cikkében a brit védelmi miniszter.

Grant Shapps a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapban közölt írásában úgy fogalmazott: az amerikai adófizetőknek igazuk van, amikor elvárják, hogy a többi NATO-tagállam növelje védelmi ráfordításait.



Shapps kiemeli, hogy Nagy-Britannia mindig is eleget tett a hazai össztermék (GDP) 2 százalékában meghatározott védelmi kiadási célnak: jelenleg éves GDP-értékének 2,28 százalékát költi védelmi célokra, és kötelezettséget vállalt a 2,5 százalékos arány elérésére.



A brit védelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy tavaly mindössze tizenegy NATO-tagállam teljesítette ezt az elvárást.



Grant Shapps szerint nem fenntartható az a helyzet, hogy a szövetség többi tagja nem tartja magát ehhez a célkitűzéshez, mivel "nem engedhetjük meg magunknak, hogy orosz rulettet játsszunk saját jövőnkkel".



A miniszter megismételte azt a többször hangoztatott álláspontját, hogy a világ a háború utáni helyzetből ismét háború előtti állapotba került, mivel egyre több rossz szándékú külföldi hatalom veszi célkeresztjébe a nyugati demokráciákat.



David Cameron brit külügyminiszter szintén a védelmi kiadások növelésére szólította fel a NATO-szövetségeseket a szervezet brüsszeli külügyminiszteri találkozóján.



A londoni külügyi tárca által ismertetett nyilatkozatában Cameron kijelentette: a NATO - különösen Svédország múlt havi csatlakozása után - még soha nem volt olyan erős és fontos szerveződés, mint most.



Kijelentette azt is, Ukrajna "közelebb van a NATO-hoz, mint valaha", és kritikus fontosságú, hogy megkapja azt a támogatást, amelyre az Oroszországgal vívott háború megnyeréséhez szüksége van. Hozzátette: a NATO "nagyon komor jövő elé nézne", ha hagyná, hogy sikerrel járjon az Ukrajna elleni orosz hadjárat.



Cameron ugyanakkor hangot adott aggodalmának is amiatt, hogy a jelenlegi fiatal nemzedék nem támogatja ugyanolyan mértékben a NATO-t, mint az a generáció, amelyik a hidegháború idején nőtt fel. Úgy fogalmazott, hogy "ismét, az új nemzedék körében is győzelemre kell vinni a NATO mellett szóló érveket".



