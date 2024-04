Rétvári Bence: 415 millió forintból részlegesen megújult a szobi kisvasút

2024. április 4. 19:05

Megújult 415 millió forint kormányzati támogatásból a szobi kisvasút pályaszakaszának egy része, több mozdony, szerelvény és a telephely - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Szobon.

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, a börzsönyi kisvasút felújított szobi telephelyének átadásán arról beszélt, még 2017-ben döntött úgy a kormány, hogy a Börzsöny és a Dunakanyar környékét turisztikailag kiemelt célterületté nyilvánítja és ehhez forrásokat is rendelt.



Hozzátette, hogy ezekből a forrásokból jutott egyebek között a kisvasutak fejlesztésére is. Három vonalat sikerült a régi kisvasúthálózatból megmenteni és átörökíteni korunknak: a kismarosit, a szob-márianosztrait és a kemenceit, amelyeken éves szinten 150 ezer utas utazik - tette hozzá az államtitkár.



Rétvári Bence elmondta, hogy először Kemencénél adták át az egyik felújított mozdonyt és a pályaszakasz egyes fejlesztéseit, majd a kismarosi felújítás következett, ahol több mint 10 kilométernyi pályatestet sikerült rendbe hozni, több mozdony és vasúti szerelvény mellett.



Hozzátette, most pedig a leghosszabb szakasz részleges felújítása történt meg: mind a sínpályát, mind a mozdonyokat, mind a vasúthoz tartozó telephelyet sikerült megújítani.



mti