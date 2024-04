Nemzethez tartozni és európainak lenni vitán felüli érték

2024. április 4. 21:14

Olyan Európáért küzd a magyar kormány, ahol nemzethez tartozni és európainak lenni vitán felül álló érték - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Martonyi János korábbi külügyminiszter 80. születésnapja alkalmából, a jelenlétében rendezett ünnepi konferencián.

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézete eseményén a tárcavezető kiemelte: Martonyi János rendkívül gazdag életútra tekinthet vissza, amelynek során többször rávilágított a kettős identitás fontosságára. Vagyis arra, hogy "önmagában európaiként" nem lehet gondolkodni, csak úgy, hogy közben valaki "magyar, lengyel, francia vagy éppen osztrák" - vélekedett.



Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ha fejlődő, polgári Magyarországot és normális Európát akarunk, akkor mindazt használni érdemes, amit Martonyi János mondott és leírt.



"Martonyi János politikai életútjának esszenciája gazdagít mindannyiunkat, tudására, tapasztalataira ezután is szükség lesz" - jegyezte meg.



Hangsúlyozta azt is, hogy Martonyi János külügyminiszteri szolgálatának idején "vitán felül állt a jog tisztelete". Azt mondta, Martonyi ahhoz a generációhoz tartozott, amelyiknek a jog még nem a "politikai akaratképzés eszközét" jelentette, hanem olyan értékeket hordozott, amelyekre a politikának tekintettel kell lennie. Ma pedig éppen a jog tiszteletének hiányától szenved leginkább Európa, ez veszélyezteti az együttműködés korábbi kereteit - tette hozzá a miniszter.



Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy Martonyi szerepvállalása nélkül a külpolitikában és a belpolitikában is "egész máshogy történt volna minden".



Szavai szerint Martonyi Jánosnak volt a legnagyobb szerepe abban, hogy Magyarország az európai integráció és a transzatlanti biztonsági védelmi szövetség irányába mozdult el, illetve hogy ezt a folyamatot a magyar jobboldal "korábbi állami vezetői tapasztalat nélkül is" hitelesen tudta képviselni.



Gulyás Gergely rámutatott: Martonyi János mindig azt képviselte, hogy a posztkommunista alternatíva mellett "kell, hogy legyen egy hiteles, polgári alternatíva is".



Martonyi János a zárszavában azt hangsúlyozta: a nemzeti közösséghez tartozás "az életünk legfontosabb dimenziója, ami tökéletesen megfér az európai gondolkodással".



"Továbbra is dolgozzunk, maradjunk együtt ebben a közösségben és más közösségekben" - mondta a korábbi miniszter.



Martonyi János megköszönte a konferencia szervezését, az előadóknak pedig az őt méltató, elismerő szavakat. Megjegyezte: nem számított rá, hogy ilyen "tartalmas, komoly, mélyenszántó előadások" lesznek a rendezvényen.



"A legtöbb elhangzott gondolattal egyetértek" - mondta, hozzátéve: a mostani alkalom elsősorban a köszöneté.

mti