Estorili tenisztorna - Fucsovics meccslabdákat hárítva negyeddöntős

2024. április 4. 22:23

Fucsovics Márton meccslabdákat hárítva bejutott a negyeddöntőbe az 579 ezer euró összdíjazású, estorili salakpályás férfi tenisztornán.

netopt2024

A világranglistán 85. helyezett magyar játékos szerdán 7:5, 6:2-re verte a 78. helyezett argentin Pedro Cachint, a nyolcaddöntőben viszont egy igazi klasszis várt rá a hetedik kiemelt Gaël Monfils személyében. A sokadik virágkorát élő, 37 éves francia jelenleg csak 45. a rangsorban, de volt már hatodik is, 12 ATP-trófeát gyűjtött, a Roland Garroson és a US Openen is vívott elődöntőt, és csaknem 22 millió dollárt ütögetett össze.



A két játékos 2019 óta háromszor találkozott egymással, és a madridi salakon, illetve a dubaji és stockholmi keménypályán is a veterán rivális diadalmaskodott.



A negyedik csatában 1:2-nél Monfils remekelt fogadóként, elérhetetlennek tűnő ejtést futott be, és elvette a 32 éves magyar szerváját. A folytatásban is az alig rontó Monfils diktálta a tempót, aki nemsokára már dupla brékelőnyben volt (1:5), és 29 perc elteltével hozta a szettet.



A magyar Davis Kupa-válogatott alapembere öt elvesztett gém után nyert adogatójátékot, és itt nem állt meg: stabilan ütött az alapvonalról, a hálónál sem hibázott, így alig 28 perc alatt lehengerlő játékkal egyenlített. Az utolsó felvonásban a nyíregyházi teniszezőt vitte tovább a lendület, 1:1-nél újra ő brékelt, és néhány szemet gyönyörködtető labdamenettel később már 3:1-re vezetett. Monfils azonban fordított, és 5:4-nél pedig három meccslabdája is volt, de Fucsovics mindhármat hárítani tudta. A maratoni játék után a magyar brékelt, majd a második mérkőzéslabdáját értékesítve 2 óra 5 perces csata után ünnepelhetett.



A mérkőzés után a magyar kiválóság elmondta, az első két szettben mindketten elképesztően játszottak, aztán a harmadikban emelni tudta a szintet.



"Elkezdtem variálni a játékot, és végül életemben először sikerült megvernem Gaëlt, ami nagyon nagy dolog nekem. Először járok ezen a tornán, mert eddig a keménypályás szezon után általában otthon álltam át ezen a héten a salakra, de nagyon élvezem ezt a versenyt. Holnap pedig a legjobbamat kell adnom Ruud ellen" - utalt arra, hogy a pénteki negyeddöntőben a címvédő és első kiemelt norvég Casper Ruud vár rá.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Fucsovics Márton-Gaël Monfils (francia, 7.) 1:6, 6:1, 7:5

mti