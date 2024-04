Hazánk biztonságát kizárólag Orbán Viktor tudja megvédeni

2024. április 5. 15:07

Magyarország békéjét és biztonságát kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP tudja megvédeni, megőrizni - jelentette ki a pártszövetség kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.

Menczer Tamás azt kérte, június 9-én, az európai parlamenti választáson "küldjünk olyanokat Brüsszelbe, akik valóban Magyarországért, Magyarország békéjéért és biztonságáért dolgoznak".



Hangsúlyozta, most kell nagyon figyelni, mert nagy a baj, nagy a veszély: "a háborúpártiak napról napra közelebb nyomnak, préselnek bennünket a harmadik világháborúhoz".



A kommunikációs igazgató feltette a kérdést, mikor ér véget a háború Ukrajnában, majd leszögezte: "a mi válaszunk, hogy azonnal be kell fejezni, tűzszünetre és tárgyalásra van szükség".



Hozzátette, a háborúpártiak azonban mást akarnak. Ők azt mondják, hogy a háborúnak akkor lesz vége, ha Ukrajna győz.



Ezzel az a baj, hogy a háború végét egy katonai eredményhez kötik, egy olyan katonai eredményhez, amely soha nem jön el, ugyanis Ukrajna nem fog győzni, nem fog nyerni, itt senki nem nyer - fogalmazott.



"Itt mindenki veszít, az emberek pedig meghalnak. Magyarok is" - mondta.



Ráadásul a háború kiterjedésének, kiszélesedésének, eszkalációjának a veszélye óriási, ez pedig nagyon könnyen elvezethet bennünket a harmadik világháborúhoz - emelte ki Menczer Tamás.



A lényeg tehát az, hogy vannak békepártiak és háborúpártiak Magyarországon is. A kormány és a kormánypártok békét akarnak, a baloldal háborúpárti - összegezte a kommunikációs igazgató.



Közölte: a baloldal világosan elmondta, hogy ha lehetősége lenne, akkor azonnal mindent végrehajtana, amit a nemzetközi háborúpártiak "parancsba adnak". Tőlük kapják a dollárokat is - jelentette ki, hozzátéve, a baloldal küldene fegyvereket és katonákat is az ukrajnai háborúba.



mti