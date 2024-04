A főpolgármester hozza nyilvánosságra a 3-as metró dokumentumait!

2024. április 6. 15:15

Az LMP felszólítja Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy hozza nyilvánosságra a 3-as metró orosz beszerzésével és tenderével kapcsolatos dokumentumokat - közölte Ungár Péter, az LMP társelnöke szombati budapesti, a Facebookon is elérhető sajtótájékoztatóján.

A politikus hangsúlyozta, a főpolgármester nem teljesítette a 2019-ben tett, a 3-as metró kapcsán "a korrupt közbeszerzést levezénylők megbüntetésére" és a 3-as vonali metrókocsik légkondicionálásának megoldására tett ígéreteit.



A felelősök közül senki sincs börtönben, "sőt, az a BKV-vezér, aki a tendert levezényelte, és akinek személyes felelőssége az, hogy ezeket a rossz minőségű, orosz metrocsikat beszereztük (...) továbbra is a BKV vezetésében van, sőt fizetésemelést is kapott a Fővárosi Közgyűléstől" - mondta. Hozzátette, jelentősen sérti a budapestiek életminőségét, hogy a metrókocsik nem klimatizáltak, pénztárcájukat pedig a nagyon drága, rossz minőségű beszerzés - mondta Ungár Péter.



Ungár Péter arról is beszélt, meg akarják győzni a budapestieket, hogy "a szakmai városvezetésre szavazzanak a pártpolitikai csatározások helyett, ezért Vitézy Dávidot és a Vitézy Dávid által vezetett LMP-s fővárosi listát támogassák majd a június 9-iki fővárosi önkormányzati választáson".



Azt mondta, Karácsony Gergely úgy akarja beállítani magát, mint az egyetlen, valódi ellenzéki jelölt a közelgő választáson, aki önmagában, "partizán módon" küzd a rendszer ellen, a valóság viszont az, hogy egy "nagykoalíciós mutyit" hagyott következmények nélkül a 3-as metró beszerzésében, és semmit nem tett egy olyan feljelentést leszámítva, amelyről ők is tudták, hogy az nem jár semmilyen következménnyel.



A politikus elmondta, az LMP ezért felszólítja a főpolgármestert, hogy minden, a 3-as metró orosz beszerzésével és tenderével kapcsolatos dokumentációt hozzon nyilvánosságra, illetve ebben az ügyben a párt kezdeményezni fogja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának összehívását is.



mti