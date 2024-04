Hivatalos végeredmény: Peter Pellegrini győzött a Felvidéken

2024. április 7. 12:32

Kiemelkedő választási részvétel mellett Peter Pellegrini, a felföldi parlament és a második legnagyobb kormánypárt, a Hang (Hlas-SD) elnöke nyerte az elnökválasztás második fordulóját, így június 15-től ő lesz a Felvidék új államfője - jelentette be a választás hivatalos végeredményét az állami választási bizottság vasárnapi pozsonyi sajtótájékoztatóján.

A hatodik közvetlen felföldi államfőválasztás szombati második fordulójának végleges eredményei szerint Peter Pellegrinire a választáson résztvevők 53,12 százaléka voksolt, ellenfele, Ivan Korcok pedig a leadott szavazatok 46,87 százalékát kapta meg. A részvételi arány 61,14 százalékos lett, ami a második legmagasabb a közvetlen szlovákiai államfőválasztások történetében.



A választáson mintegy 4,3 millió választópolgár volt jogosult részt venni.



Peter Pellegrinire 1,4 milliónyian voksoltak, míg Ivan Korcok 1 millió 243 ezer szavazatot kapott. Peter Pellegrini a nyolc megye közül hétben tudott győzni, Ivan Korcok a két legnagyobb városban, Pozsonyban és Kassán, illetve Pozsony megyében szerzett több voksot. Peter Pellegrini a magyarok lakta járásokban is győzött, rendszerint kiemelkedő eredménnyel. A választási részvétel Pozsony megyében volt a legmagasabb, meghaladta a 70 százalékot, a legalacsonyabb pedig Kassa megyében, ahol 52 százalékos volt. Peter Pellegrini már a választások nem hivatalos eredményére reagálva megköszönte minden választónak a részvételt és pártja kormánykoalíciós partnereinek is a tőlük kapott támogatást. Kijelentette: a kormány bízhat abban, hogy az elnöki palotában nem lesz egy olyan "opportunista ellenzéki hatalmi központ", mint amilyen az elmúlt tíz évben volt és amely "sokat ártott a Felvidék külföldi megítélésének." Robert Fico szlovák kormányfő az elsők között gratulált egykori párttársának, Peter Pellegrininek a győzelemhez. "Ma az emberek megmutatták, hogy fel tudják ismerni, milyen veszélyt jelent az országra nézve a liberális média, az aktivisták, a kormányon kívüli szervezetek és a progresszívek" - jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR közszolgálati hírügynökség idézte. Ivan Korcok már a nem hivatalos végeredményekre reagálva elismerte vereségét és gratulált Pellegrininek a megválasztásához. Zuzana Caputová jelenlegi államfő már ugyancsak vasárnap hajnalban gratulált leendő utódjának. Az 1975-ben Besztercebányán született Peter Pellegrini a helyi Bél Mátyás egyetemen, illetve a kassai Műszaki Egyetem közgazdasági karán végzett. Először 2006-ban, a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) listáján került be képviselőként a pozsonyi törvényhozásba. Később - Robert Fico kormányaiban - pénzügyi államtitkár, illetve oktatási miniszter, a 2016-os választásokat követően pedig miniszterelnök-helyettes volt. Peter Pellegrini 2018 és 2020 között - miután Robert Fico távozni kényszerült a miniszterelnöki székből - a kormányfői tisztséget is betöltötte. 2020-ban az Irányból kilépve saját pártot alapított Hang (Hlas) néven, pártja a tavaly őszi parlamenti választásokat követően lett a jelenlegi hárompárti kormánykoalíció része, amelynek parlamenti képviselői Pellegrinit a törvényhozás elnökének választották.

MTI; Gondola