Labdarúgó NB I - Nehezen, de megverte a Paksot a Fradi

2024. április 7. 16:52

A címvédő és listavezető Ferencváros Adama Traoré 89. percben szerzett góljával győzte le 1-0-ra otthon a második helyen álló Paksot a labdarúgó NB I 27. fordulójának vasárnapi rangadóján.

A zöld-fehérek így nyolc pontra növelték előnyüket közvetlen riválisukkal szemben, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, így hatalmas lépést tettek sorozatban a hatodik bajnoki címük felé.

NB I, 27. forduló: Ferencvárosi TC-Paksi FC 1-0 (0-0)

---------------------------------

Groupama Aréna, 17 675 néző, v.: Karakó

gólszerző: Traoré (89.)

sárga lap: Zachariassen (38.), Abu Fani (44.), Traoré (89.), illetve Kovács K. (5.), Lenzsér (33.), Böde (44., a kispadon), Windecker (44.)

Ferencvárosi TC:

---------------

Dibusz - Makreckis, Cissé, Abena, Civic (Ramírez, 81.) - Maiga, Loncar (Ben Romdan, 66.) - Zachariassen (Traoré, 72.), Abu Fani, Marquinhos (Szevikjan, 81.) - Varga B. (Kodro, 81.)

Paksi FC:

--------

Szappanos - Kovács K. (Vass, a szünetben), Kinyik, Szélpál, Lenzsér (Tóth. B., 90.), Szabó J. - Mezei (Haraszti, 80.), Papp, Windecker - Skribek (Szabó B., 69.), Könyves (Böde, 69.)

Az első félidőben mindkét oldalon a kapusok játszották a főszerepet, főként a paksi hálóőr, Szappanos teljesítménye marad emlékezetes, volt, hogy néhány másodpercen belül három nagy védést is bemutatott. A túloldalon Dibusz is magabiztos volt. Nem sokkal a szünet előtt az oldalvonal mellett szabadultak el az indulatok - Stankovic Kovácsnak reklamálta a második sárgát -, Abu Fani pedig a fél paksi csapattal összeakaszkodott.



A fordulást követően is a Ferencváros futballozott fölényben, a 63. percben Varga fejese után a felsőléc mentette meg a paksiakat. Nem sokkal később újra a góllövőlista éllovasa próbálkozott, de gyönyörű ollózását Szappanos hárította.



A hajrára Stankovic három cserével próbált még egy újabb lendületet adni a zöld-fehéreknek, és meg is lett az eredmény: a 89. percben az egyaránt a padról érkező Ben Romdan és Traoré összejátékából utóbbi döntötte el az összecsapást.

mti