Labdarúgó NB I – A Felcsút lenyomta a hazai pályán játszó Kecskemétet

2024. április 7. 19:29

A Puskás Akadémia hátrányból fordítva 2-1-re győzött a Kecskemét otthonában a labdarúgó NB I 27. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A vendégek ezzel megszakították ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat, míg a hazaiak három kör óta nem tudnak győzni.



27. forduló:

Kecskeméti TE-Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)

------------------------------------

Széktói Stadion, 3318 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Pálinkás (30.), illetve Golla (75.), Nagy Zs. (86.)

sárga lap: Derekas (12.), Varga B. (52.), Vágó (60.), illetve Batik (79.), Plsek (90.), Nagy Zs. (91.)

Kecskeméti TE:

--------------

Varga B. - Szabó A. (Szendrei, 88.), Belényesi, Katona L. - Nagy O. (Lukács, 78.), Vágó, Derekas (Zsótér, 65.), Leoni (Zeke, 88.) - Helmich (Meszhi, 88.), Horváth K. - Pálinkás

Puskás Akadémia:

---------------

Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. (Markgráf, 94.) - Slagveer (Brandon, a szünetben), Batik, Levi (Nissila, 81.), Corbu (Bévárdi, 81.), Plsek - Puljic (Colley, 55.)

Sokáig mezőnyjátékot láthatott a közönség, leginkább a középpályán passzolgattak a játékosok, egyik kapusnak sem volt dolga. A folyamatos játékot időről időre kisebb-nagyobb szabálytalanságok akasztották meg. A hazaiak átadták a területet a vendégeknek, akik azonban nem tudták átjátszani a védelmet, csak elvétve jutottak el Varga kapujának előterébe. Egy Puskás Akadémia-szöglet után aztán gyorsan indultak a kecskemétiek, és a harcos Nagy Olivér jobb oldali beadásából Pálinkás megszerezte a vezetést a házigazdának. A szünetig továbbra is leginkább mezőnyjáték zajlott, mindkét oldalon adódott ugyan egy-egy kisebb lehetőség, de az első játékrészben mindössze egy kaput eltalált lövés volt, maga a gól.



A szünetet követően jóval aktívabbá vált a vendégcsapat, amely beszorította ellenfelét és többször is veszélyt teremtett Varga kapuja előtt - kétszer Belényesi mentett remek ütemérzékkel. A hazaiaknak néhányszor adódott lehetősége kontrázni, de ezek a támadások többnyire elhaltak, vagy Pécsi védett. A Puskás Akadémia fölénye a hajrához érkezve érett góllá, egy bal oldali szögletnél - amikor Pálinkás ápolása miatt emberhátrányban volt a KTE - Wojciech Golla őrizetlenül maradt és a keresztlécet érintve a kapuba fejelte a labdát. Az utolsó percekben a Kecskemét volt veszélyesebb, a győztes gólt mégis a vendégek szerezték meg a válogatott Nagy Zsolt révén. A végén a hazaiak még kapufát rúgtak, de a vereséget már nem tudták elkerülni. A Puskás sikeréhez a fiatal kapus, Pécsi Ármin remek teljesítménye is hozzájárult.

mti