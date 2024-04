Iránymutatásokról döntött a Nemzeti Választási Bizottság

2024. április 8. 21:05

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfői ülésén a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökének kezdeményezésére tartalmilag módosította négy korábbi iránymutatását, emellett a Fővárosi Választási Iroda (FVI) vezetőjének kezdeményezésére kiadta a fővárosi lista állítására jogosító jelöltállításokkal kapcsolatos új iránymutatását is - közölte az NVI a honlapján.

A www.valasztas.hu oldalon közzétett - a fővárosi listaállítással kapcsolatos, egyhangúlag elfogadott - iránymutatásban az NVB azt írta: az FVI azért kezdeményezte iránymutatás kiadását, mert tavaly megváltoztak a Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok.



Az NVB iránymutatásában azt írta: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény előírásait együttesen úgy kell értelmezni, hogy több jelölőszervezet közösen is állíthat főpolgármesterjelöltet, polgármester-jelöltet, illetve Budapesten fővárosi kerületi polgármesterjelöltet.



Az NVB iránymutatása szerint egy jelölőszervezet csak egy fővárosi lista állításában vehet részt, amely önálló lista vagy közös lista lehet.



Az NVB iránymutatása szerint valamely jelölőszervezetek, és csakis ezen jelölőszervezetek által közös fővárosi lista állítására olyan főpolgármester-jelölt, illetve kerületi polgármester-jelöltek jogosítanak, amelyek mindegyikét ugyanezen jelölőszervezetek, és csakis ezen jelölőszervezetek együttesen, közös jelöltként állítottak.



Az iránymutatás szerint amennyiben több jelölőszervezet együttesen legalább három közös kerületi polgármester-jelöltet állított, akkor ugyanezek a jelölőszervezetek együttesen még abban az esetben is állíthatnak közös fővárosi listát, ha más kerületekben önállóan, vagy részben, illetve egészen más jelölőszervezetekkel együttesen állítottak közös polgármester-jelölteket; avagy önállóan, vagy részben, illetve egészen más jelölőszervezetekkel együttesen állítottak közös főpolgármester-jelöltet.



Ha több jelölőszervezet együttesen közös főpolgármester-jelöltet állított, akkor ugyanezek a jelölőszervezetek együttesen még abban az esetben is állíthatnak közös fővárosi listát, ha más kerületekben önállóan, vagy részben, illetve egészen más jelölőszervezetekkel együttesen állítottak közös polgármester-jelölteket.



Valamely jelölőszervezetek által való, közös fővárosi lista állításánál ugyanezen jelölőszervezetek, és csakis ezen jelölőszervezetek - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - kerületi polgármester-jelöltjeinek számát vagy főpolgármester-jelöltjét kell figyelembe venni, kivéve azt a polgármesterjelöltet vagy főpolgármester-jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a választási bizottság elutasította.



Az iránymutatás szerint a területi választási iroda törli a nyilvántartásból a több jelölőszervezet által együttesen állított közös fővárosi listát, ha ugyanezen, és csakis ezen jelölőszervezetek által közösen állított, jogerősen nyilvántartásba vett és nem törölt, valamint bejelentett, de még jogerősen el nem bírált polgármester-jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot, és ugyanezen, és csakis ezen jelölőszervezeteknek nincs jogerősen nyilvántartásba vett és nem törölt, vagy bejelentett, de még jogerősen el nem bírált főpolgármester-jelöltje.



MTi