Terrorizmus finanszírozása, gyilkosok toborzása

2024. április 9. 20:42

Büntetőeljárást indított az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) az Egyesült Államok és más NATO-országok vezető tisztségviselői ellen a terrorizmus finanszírozása címén, orosz parlementi képviselők feljelentése alapján - közölte kedden az orosz hatóság.

Az SZK szerint a terrorizmus finanszírozására szánt pénzt az ukrán Burisma Holdings cégen keresztül is áramoltatták, amely igazgatóságának 2014 és 2019 között Hunter Biden, a jelenlegi amerikai alelnök fia is tagja volt. Az orosz büntetőtörvénykönyv alapján ezen címen életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.



"Megállapítást nyert, hogy a kereskedelmi szervezeteken, egyebek között az Ukrajna területén működő Burisma Holdings olaj- és gázipari vállalaton keresztül áramló pénzeszközöket az elmúlt években terrorcselekmények végrehajtására használták fel az Oroszországi Föderációban csakúgy, mint a határain kívül is, prominens politikai és közéleti személyiségek likvidálása és gazdasági kár okozása céljából" - áll a közleményben.



A Nyomozó Bizottság tájékoztatása szerint jelenleg több szakszolgálat és hatóság vizsgálja a "többmillió dollár nagyságrendű" pénzeszközök forrását és további mozgását, valamint konkrét nyugati tisztviselők és szervezetek érintettségét, továbbá a terrortámadások elkövetőinek kapcsolatát "külföldi kurátorokkal, szervezőkkel és szponzorokkal".



Az SZK korábban közölte, hogy parlamenti képviselők felhívására vizsgálatot indított, miszerint az Egyesült Államok és más nyugati országok terrortámadásokat terveltek ki Oroszország ellen. Hasonló képviselői megkeresés érkezett a főügyészséghez is több oroszországi terrortámadás megszervezésével és finanszírozásával, valamint az Északi Áramlat gázvezetékek tavaly szeptember végi felrobbantásával kapcsolatban. A honatyák szerint az utóbbi merényletet az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban és Cipruson tartózkodó személyek és szervezetek hajtották végre.



Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája kedden közölte, hogy amerikai katonai magánvállalatok az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az ottani kábítószer-ellenes hatóság (DEA) támogatásával toboroznak az amerikai börtönökben a mexikói és a kolumbiai drogkartellek elítélt tagjai között olyan jelentkezőket, akik hajlandók volnának csatlakozni a "demoralizált" ukrán fegyveres erőkhöz. Az SZVR szerint az elítélteknek beleegyezésük esetén teljes amnesztiát ígérnek "azzal az elvárással, hogy soha többé nem térnek vissza" az Egyesült Államokba.



A közlemény azt állította, hogy az első, többszáz fős csoportot a tervek szerint nyáron szándékoznak bevetni a háborús övezetben.



"Ha az ukrán fegyveres erők sorait latin-amerikai bűnözőkkel feltöltő kísérleti projekt sikeres lesz, akkor a gyilkosok toborzásának programját folytatni fogják, sőt ki fogják bővíteni olyan országokból származó bűnözőkkel is, ahol súlyos mértékű a bűnözés" - áll a Moszkvában kiadott tájékoztatásban.



Az SZVR szerint mindazonáltal a folyamat "nem problémamentes", mert az árról nehéz tárgyalások folynak a drogbárókkal, akiknek áldása nélkül a gengszterek nem mernek együttműködni az amerikai hatóságokkal.

mti