Nagy István: A gazdák érdekében is változás kell Brüsszelben

2024. április 10. 12:57

A gazdatársadalom érdekében is változást kell elérni a júniusi EP-választás során, mert a brüsszeli agrárpolitika veszélyezteti az európai termelők jövőjét és az EU élelmiszerbiztonságát – mondta szerdai budapesti sajtótájékoztatóján az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta, hogy a magyar agrárpolitika a modern és versenyképes termelésben érdekelt, ezért a magasabb értéket előállító ágazatok térnyerését ösztönzi, támogatja a gazdák beruházásait, biztosítja számukra a tevékenységükhöz szükséges forrásokat.

A magyar mezőgazdaság 2010 óta nagy utat tett meg, termelékenysége európai összevetésben is kiugró mértékben javult, a vidék növekedési pályára állt, Európa egyik legszigorúbb földtörvénye jött létre, a termelők előtt történelmi nagyságú források nyíltak meg. 2024 a támogatások éve, a kormány minden gazdának biztosítja a fejlesztés lehetőségét – fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, hogy kihívásokra a jövőben is számítani kell, az EU vezetésében például újabban teret nyertek a versenyképességet akadályozó, szélsőséges zöld ideológiák, amelyek Nagy István szerint a fogyasztók érdekeivel is ellentétesek. Az uniós élelmiszer-biztonságot az Ukrajnából érkező agrártermékek behozatala is fenyegeti, és Brüsszel annak ellenére sem tesz ez ellen semmit, hogy az európai gazdák hajlandók elviselni az észszerűtlen adminisztrációs terheket és zöld előírásokat – mondta. Amíg a belső piaci zavarok nem rendeződnek, Magyarország fönntartja a behozatali tilalmat – közölte.

A tárcavezető szerint a hatékony és hiteles érdekképviselet különösen fontos most, hiszen a gazdák Európa-szerte tiltakoznak, amiért Brüsszel becsapta őket. A magyar termelőket júniustól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke képviselheti az Európai Parlamentben, Győrffy Balázs ugyanis helyet kapott a Fidesz-KDNP listáján – jelentette be Nagy István, hangsúlyozva, hogy a szervezet vezetőjére Brüsszelben is megbízható partnerként számíthat a magyar gazdatársadalom. Európa csak akkor lehet sikeres, ha visszatér a nemzetállamok kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködéséhez, de ehhez új képviselőkre van szükség Brüsszelben – mondta az agrárminiszter

. A NAK elnöke szerint a választók egyszerű döntés előtt állnak majd júniusban, arról fognak ugyanis szavazni, hogy az agráriumot hátráltató vagy támogató politikusok menjenek-e Brüsszelbe. Győrffy Balázs azt ígéri, hogy EP-képviselőként is mindenben segíteni fogja a gazdatársadalmat, és biztos benne, hogy a kormánnyal együttműködve meg lehet találni a megoldásokat a termelők előtt álló kihívásokra.

MTI