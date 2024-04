Labdarúgó NB I – Csak szűkösen hozta a kötelező győzelmet a Fradi

2024. április 10. 20:03

A toronymagasan éllovas Ferencváros 2-1-re legyőzte a vendég Diósgyőrt a labdarúgó NB I 21. fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen.

A címvédő és 11 kör óta veretlen zöld-fehérek az újabb sikerükkel 11 pontra növelték az előnyüket a második helyezett Pakssal szemben.



A találkozót februárban a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése miatt halasztották el (fölöslegesen, mert utána kikaptak).

21. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 2-1 (2-0)

---------------------------------------

Groupama Aréna, 9473 néző, v.: Berke

gólszerzők: Varga B. (1.), Szevikjan (21.), illetve Pozeg Vancas (56.)

sárga lap: Abu Fani (19.), Botka (63.), Abena (73.), illetve Bényei (28.), Szatmári (35.), Pozeg Vancas (73.), Csorbadzsijszkij (94.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Botka, Abena, Cissé, Civic (Ramírez, 64.) - Maiga, Loncar (Ben Romdhane, 64.) - Szevikjan (Zachariassen, 73.), Abu Fani, Marquinhos (Makreckis, 83.) - Varga B. (Kodro, 64.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Danilovic - Bényei (Klimovics, a szünetben), Szatmári, Csorbadzsijszkij, Bokros, Stephen - Holdampf, Vallejo, Pozeg Vancas (Pernambuco, 73.) - Edomwonyi (Szabó L., 73.), Acolatse (Jurek, 81.)

Még egy perc sem telt el, de már vezetett a Ferencváros, mert a gólkirály és a góllövőlistát jelenleg is vezető Varga Barnabás lecsapott a röviden hazaadott labdára, így megszerezte idénybeli 19. bajnoki találatát. A korai gól alaposan rányomta a bélyegét a folytatásra, mert a nagy kedvvel futballozó hazaiak - különösen Marquinhos volt elemében - teljesen beszorították a Diósgyőrt, amely a félpályát csak elvétve tudta átlépni. A címvédő hatalmas fölénye góllá érett, amikor Szevikjan mesterien tekert a jobb felső sarokba. Az első félidő hátralévő részében is folytatódott a macska-egér harc, de újabb gól nem született a szünetig, egy ízben Szevikjan majdnem lemásolta a saját gólját, ám ezúttal célt tévesztett.



Térfélcserét követően biztos előnye tudatában a Ferencváros alaposan visszavett a tempóból, ennek eredményeként a miskolci rivális kiszabadult az állandó szorításból, sőt, bő tíz perc után szépített is. Dejan Stankovic vezetőedző hármas cserével próbálta felrázni a fővárosiakat, de a játék képe ekkor továbbra is kiegyenlített volt, így mindkét csapat szerezhetett volna gólt: egyik oldalon a csereként beállt Klimovics a keresztlécet találta el, míg a másikon Danilovic védett nagyot. Az utolsó húsz percben ismét az FTC irányított, így a lefújásig biztosan őrizte meg a minimális előnyét.



MTi