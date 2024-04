Hungarofób indulatok az EU-politikában

2024. április 10. 21:49

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7-es cikk szerinti európai uniós eljárást mindaddig nyitva kell tartani, amíg az azzal kapcsolatos "kérdések meg nem oldódtak" - jelentette ki Didier Reynders igazságügyekért felelős uniós biztos szerdán Brüsszelben.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a magyarországi jogállamisági helyzettel foglalkozó vitája keretében a belga biztos elmondta: az Európai Bizottság nagyra értékeli a közös értékek tiszteletben tartását Magyarországon, de tisztában van az ezeket fenyegető kockázatokkal is, és ez a 7. cikk szerinti eljárás egyik oka.



Emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a januári plenáris ülésen kijelentette: "az európai forrásokhoz való hozzáférésnek együtt kell járnia az uniót összekötő értékek tiszteletben tartásával is".



Reynders szerint a bizottság már hivatalba lépésekor kihirdette, hogy megvédi a jogállamiságot az EU-ban, az összes tagállamot egyenlően kezelve, és ezt bizonyítja az összes tagországra kiterjedő jogállamisági jelentés mint az uniós értékek és pénzügyi érdekek védelmének eszköze. A testület a jelentés ajánlásai alapján határozta meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján Magyarország uniós finanszírozáshoz juthat.



Mint mondta, az igazságügyi reformok terén Magyarország betartotta azt az ígéretét, hogy megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét és korlátozza az abba való politikai beavatkozás lehetőségét, ami megnyitotta az utat bizonyos kohéziós forrásokhoz való hozzáféréséhez.



"Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az európai joggal teljes összhangban járt el, és meg is fogja védeni az egyes európai kohéziós alapokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos tavaly decemberi határozatát, mások mellett az Európai Unió bíróságai előtt is" - jelentette ki.



Úgy vélte, Magyarországgal kapcsolatban továbbra is fennmaradtak egyes problémák "az Alapjogi Chartának való megfeleléshez kapcsolódó horizontális feltételek alapján", amelyek az LMBTI-közösséghez tartozók jogaival, az akadémiai szabadsággal és a menedékjoggal függnek össze. A finanszírozást az európai költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alapján is blokkolták, különösen a korrupció elleni küzdelemmel és a közbeszerzés átláthatóságával kapcsolatos kérdésekben - tette hozzá.



Reynders szerint az Európai Bizottság érdekében is fontos, hogy az uniós tagországok kormányainak képviselőből álló Tanács a 7. cikk szerinti eljárást napirenden tartsa mindaddig, amíg az összes mögöttes aggályt kielégítően nem kezelik. "A bizottság kész folytatni a magyar hatóságokkal a párbeszédet mindezen kérdésekről, mind technikai, mind politikai szinten, a fennmaradó problémák megoldása érdekében" - emelte ki az uniós biztos.



Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője felszólalásában hangsúlyozta: a jogállamisági eljárás ugyan fontos, de nem elegendő Magyarország esetében. "Egy normális országban az ügyészség bíróság elé ültetné azokat, aki ellopja az EU-s forrásokat, de Magyarországon 14 éve nincsenek normális viszonyok" - hangoztatta. Felhívta a figyelmet, hogy "Polt Péter legfőbb ügyész egy nemrég nyilvánosságra került hangfelvétel szerint összejátszik a kormányzattal".



"Ki kellett mondanunk, hogy a magyar kormánynál az uniós pénzek nincsenek biztonságban. Ezért arra kérem a bizottságot, hogy támogassa Cseh Katalin kolléganőmmel közös javaslatunkat, és szabja feltételül minden EU-s pénz kifizetésének az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, ugyanis ez biztosíthatja egyedül azt, hogy a Magyarországra érkező uniós pénzek valóban a magyar emberek javát szolgálják, és nem Orbán Viktor gazdasági körét gazdagítják" - szögezte le a momentumos politikus.



Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő kijelentette, hogy a magyarok büszkék a hazájukra, és nem fognak engedni Brüsszel politikai zsarolásainak.



"Bármennyire is csípi a brüsszeli bürokraták szemét, mi változatlanul békepárti álláspontot képviselünk. Azonnali fegyverszünetre és béketárgyalásokra van szükség, nem pedig az ukrajnai háború eszement finanszírozására" - fogalmazott.



Deutsch szerint, "bárhogyan is mesterkedjen" Brüsszel, kizárólag a magyarok döntenek arról, hogy kikkel akarnak együtt élni a saját hazájukban.



"Elutasítjuk az illegális migrációt, és meg fogjuk védeni a határainkat. Ha minden héten magyar vitát tartanak Brüsszelben, ha minden hónapban Magyarországot bántó európai parlamenti határozatokat fogadnak is el, mi akkor is megvédjük a szabadságunkat, a nemzeti szuverenitásunkat" - húzta alá Deutsch Tamás.

MTI