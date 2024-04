Időseket kifosztó bűnözők

2024. április 11. 08:58

Vádat emeltek két hajdú-bihari férfi ellen, aki országszerte több városban is időseket fosztott ki a lakásukon - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Németh Eszter arról számolt be, hogy a két 40 év körüli férfi 2023 márciusától Budapesten és vidéken egyedülálló idős emberekhez csengetett be, majd magukat például szerelőnek vagy iparosnak kiadva bejutottak a lakásokba. Amíg az egyikük elterelte a sértett figyelmét, addig társa megkereste az áldozat pénzét vagy értéktárgyait.



Tavaly márciusban Budapesten, a Szindbád utca egyik lakóépületében egy 89 éves nőtől a lemezkazettában tartott 2,7 millió forintját, valamint egy arany karkötőt és egy gyűrűt tulajdonítottak el. Alig egy héttel később az elsőrendű vádlott és egy ismeretlenül maradt társa Sopronban egy 80 éves nőtől a vízóra ellenőrzésének ürügyével csalt ki 50 ezer forintot, majd a megtakarított pénzét tartalmazó borítékban lévő 500 ezer forintját is magukkal vitték.



A két vádlott Pécsett tavaly áprilisban egy 95 éves asszonyhoz jutott be, akitől 1,4 millió forintot szereztek meg. Májusban Zalaegerszegen egy 65 éves nőt csaptak be, akitől a pénztárcáját, a benne lévő 11 ezer forintot és a bankkártyáját lopták el a lakásából.



Néhány nappal később hasonló módon jutottak be egy 91 éves asszonyhoz, akitől 700 ezer forintot loptak el, júniusban pedig Sopronban egy 72 éves nő lakásában kutattak, majd végül 640 ezer forintot loptak el tőle.



A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a két, letartóztatásban lévő, többszörös visszaesőnek minősülő vádlott ellen többrendbeli kifosztás bűntette miatt emelt vádat.



MTi