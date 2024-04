Kórházi késelő

2024. április 11. 13:54

Kényszergyógykezelésre ítélték azt a férfit, aki 2023 tavaszán a szekszárdi kórházban egy késsel életveszélyesen megsebesített egy ápolónőt - közölte a Szekszárdi Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, az első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszék szerdai tárgyalásán büntethetőséget kizáró ok miatt felmentette az életveszélyt okozó testi sértés bűntette, két rendbeli - egy esetben felfegyverkezve elkövetett - közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és négy rendbeli, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vád alól az idős férfit. A törvényszék elrendelte a vádlott kényszergyógykezelését.



A tényállás szerint a hetvenöt éves, alkoholfüggő vádlott nyugdíjasként egyedül élt. 2023. május 13-án otthonában combnyaktörést szenvedett, ezért a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Traumatológiai Osztályán megműtötték. A vádlottnál a műtétet követő alkoholmegvonás, esetleges relatív oxigénhiányos állapot, illetve agyi anyagcserezavar miatt hirtelen kialakult tudatborult állapot alakult ki. Ennek következtében kóros elmeállapotként értékelendő, a valóságtól elszakadt, üldöztetéses élményei alakultak ki, amelyek képtelenné tették őt a terhére rótt cselekményei következményeinek felismerésre - ismertette a törvényszék.



Az ápolónő 2023. május 15-én éjfélkor a kórház folyósóján összetalálkozott a kerettel közlekedő vádlottal, és megkérdezte tőle, hogy miért jött ki a kórteremből. A vádlott erre a 12,5 centiméter pengehosszúságú konyhakésével a sértettet kis-közepes erővel a felhasa jobb oldalán megszúrta.



A sértett 6 centiméter mélységű, közvetett életveszélyes sérülést szenvedett el, még aznap éjjel megműtötték.



A szúrást követően a sértett és néhány kollégája az orvosi szobába menekült, segítségükre szakápoló kollégáik érkeztek.



Az intellektuális képességek hanyatlásával is járó mentális zavarral küzdő, Korszakov-szindrómában szenvedő idős vádlott az erőszakos cselekményeit tudatzavarban követte el, így felmentették. Mivel azonban nem zárható ki annak veszélye, hogy a vádlott hasonló jellegű, erőszakos bűncselekményeket követ el a jövőben, így a bíróság a vádlott kényszergyógykezelését rendelte el - írta a törvényszék. A gyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. Az intézkedés időtartama határozatlan, akkor kell megszüntetni, ha szükségessége már nem áll fenn.



Az ítélet nem jogerős, az ügyészség és az egyébként előzetes kényszergyógykezelés alatt álló vádlott a döntést tudomásul vette, míg a vádlott védője és ügygondnoka a kényszergyógykezelés ellen fellebbezést jelentett be. Az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik - olvasható a közleményben.

mti