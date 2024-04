Hölvényi György Afrika jövőjéről

2024. április 11. 17:35

Az oktatás hosszú távú befektetés, Afrika jövője a kontinens fiataljainak oktatásában rejlik - jelentette ki Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben csütörtökön.

Az Európai Uniónak és tagországainak a globális oktatásban betöltött szerepéről tartott konferencián az MTI-nek nyilatkozva Hölvényi György hangsúlyozta: Európának érdeke, hogy a felnövekvő afrikai generációk erőforrást és ne problémát jelentsenek.



Hangsúlyozta: képzett fiatalokra van szükség hazájuk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Különösen fontos a helyben nyújtott segítség az otthonmaradás perspektívájának biztosításához. Szavai szerint a helyben nyújtott segítség az oktatás és képzés afrikai támogatását is jelenti, hogy a fiatalok lehetőséget lássanak saját hazájukban. Az oktatás megteremtheti a feltételeket ahhoz, hogy a fiatalok a migráció választása helyett szülőföldjükön boldoguljanak, hozzájárulva a helyi fejlődéshez - mondta.



Kiemelte: a helyzet kritikus, mintegy 260 millió gyerek nem jár iskolába Afrikában. Ezzel összefüggésben közölte: az ENSZ élelmezési segélyszervezete, a World Food Program (WFP) képes arra, hogy többmillió afrikai gyereket az iskolákba vonzzon a rendszeres napi étkezés biztosítása által. Önmagában azonban nem elég az iskolai beiratkozások számának növelése, 2030-ig legalább kétmillió további tanárra lesz szükség - emelte ki az EP-képviselő.



Elmondta, az egyházak élen járnak a minőségi oktatás biztosításában. Az afrikai oktatás mintegy 40 százaléka az állami tantervet követő egyházi iskolák kézében van - tájékoztatott az EP-képviselő.



Kiemelte azt is, hogy az oktatás melletti hosszú távú elkötelezettség politikai és költségvetési kötelezettségvállalást igényel. Azonban - mint közölte - egyedül az EU és a tagországok nem tudnak valódi változást elérni, szükség van a partnerországok részvételi hajlandóságára is.



"Az oktatás átfogó kérdés. Az oktatással a következő generációkba fektetünk" - tette hozzá Hölvényi György.

mti