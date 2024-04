„Imádkozott" a NOB elnöke

2024. április 11. 22:04

Az Oroszországban megrendezendő Barátság Játékok meghiúsulásáért "imádkozott" Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke egy általa hivatalosnak vélt konferenciabeszélgetés során, amelyben két ismert orosz telefonbetyár, Vovan (Vlagyimir Kuznyecov) és Lexus (Alekszej Sztoljarov) csalta lépre a sportvezetőt.

A beszélgetésből, amelyben Bach mellett Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottságnak az európai életmód előmozdításáért felelős görög alelnöke és Sztoljarov vett részt - aki afrikai politikusnak adta ki és maszkírozta el magát -, szerda éjjel mutatott be részleteket a Pervij Kanal állami tévécsatorna. A 27 perces tárgyalás fináléjában Sztoljarov egy közös ima elmondását javasolta beszélgetőpartnereinek annak érdekében, hogy a sportvezető a helyes döntést hozza az oroszországi versenyeken való részvételről. Megkérte Bachot és Szkínászt, hogy jobbjukat a szívükre téve ismételjék utána, amit mond.



"Ma van Szent Vovan és Szent Lexus ünnepe - ők a kontinens hősei. Hozzád fordulok, Istenem, hogy segíts a helyes döntés meghozatalában! Szent Vovan és Szent Lexus, segítsetek nekem a helyes döntést meghozni, hogy megakadályozzuk ezeket a Barátság-Játékokat" - hangoztatta jelmezében Sztoljarov.



Bach a felvétel szerint utánamondta a "szentekhez" intézett köszöntést, Szkínász pedig a "fohász" után kijelentette: "Most, hogy isteni sugallatunk van, semmi sem mehet rosszul!".



A beszélgetés során a NOB-elnök propagandashow-nak nevezte a közelgő oroszországi versenyeket, és kijelentette, hogy minden résztvevője automatikusan Oroszország támogatójának tekintendő az Ukrajnával szembeni konfliktusban. Szkínász felvetette, hogy az EU adjon ki nyilatkozatot a Moszkvában és Jekatyerinburgban 2024. szeptember 15. és 29. között megrendezendő Barátság Játékok ellen.



Dmitrij Szviscsov, az orosz parlementi alsóház testnevelési és sportbizottságának elnöke csütörtökön a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Bach nevetségessé vált. Hozzátette, hogy az ENSZ-nek be kellene avatkoznia a helyzetbe, és ki kellene vizsgálnia a NOB-vezető politikai töltetű és diszkriminatív kijelentéseit.



Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szintén átfogó vizsgálatot sürgetett Bach tevékenységéről. Meglátása szerint lényegében a NOB-elnök "vált a karmesterévé az egész oroszellenes huzavonának az olimpiai intézményekben és intézetekben".



A beszélgetés korábban ismertetett részében a NOB-elnök elismerte: az általa irányított testület arra kérte az Ukrán Olimpiai Bizottságot, hogy figyelje a neten az orosz sportolók hazafias kijelentéseit annak érdekében, hogy megakadályozzák részvételüket a párizsi olimpián. A sportvezető azt is elmondta, hogy azok az afrikai sportolók, akik részt kívánnak venni az Oroszország által megtartandó barátság játékokon egyebek között azt kockáztatják, hogy nem indulhatnak többé a jövőbeni olimpiákon.



MTi