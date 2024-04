Labdarúgó NB I - Dobogósok rangadója a hétvége csúcsmeccse

2024. április 12. 10:37

A második Paks és a harmadik Fehérvár szombat esti csatája emelkedik ki a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának programjából, s a hétvége során akár mindkét kieső hely sorsa eldőlhet.

A bajnokságot sokáig vezető paksiak néhány hete még komoly riválisai voltak a listavezető és élen álló Ferencvárosnak, az elmúlt időszakban azonban gödörbe kerültek. Március 3-a óta nem tudtak győzni a bajnokságban, a székesfehérváriak a legutóbbi három körben gyűjtött hét pontjukkal négy pontra megközelítették őket. A meccsnek így komoly tétje van, a vendégek ugyanis győzelemmel egy pontra felzárkózhatnának, amennyiben viszont Bognár György tanítványai gyűjtik be a három pontot, karnyújtásnyira kerülnek az ezüstéremtől.



Az esélyek kiegyenlítettnek tűnnek, mert ugyan a Fehérvár jobb formában van, a Paks viszont hazai pályán kifejezetten erős, ráadásul a héten Vécsei Bálint érkezésével válogatott középpályással sikerült erősítenie és elképzelhető, hogy a Ferencváros és a Honvéd korábbi futballistája már szombaton pályára is lép a rangadón.



A hétvégén a sereghajtó Mezőkövesd és az utolsó előtti Kisvárda is búcsúzhat az élvonaltól. A mezőkövesdiek 14, a várdaiak 13 ponttal vannak lemaradva az Újpesttől és a Kecskeméttől, a Zalaegerszeg pedig 15-tel, illetve 14-gyel van előttük. Így amennyiben a kieső helyen álló két együttes kikap, a három előttük álló pedig nyer, az NB II-be kerülés kérdése öt fordulóval a bajnokság zárása előtt teljesen eldől. A Mezőkövesd pedig akkor is búcsúzik, ha vereséget szenved, az Újpest és a Kecskemét győz, a ZTE pedig pontot szerez.

A Kisvárda éppen az Újpestet fogadja szombaton kora délután, míg a Mezőkövesd a dobogóért küzdő, negyedik Puskás Akadémiát látja vendégül.

A Kecskemétre és a Zalaegerszegre komoly kihívás vár a hétvégén, előbbi ugyanis Debrecenbe látogat, utóbbi pedig a Ferencvárost fogadja.

Az idei tíz bajnokiján 28 pontot begyűjtött FTC a hétvégén még nem biztosíthatja be újabb bajnoki címét, de egy zalaegerszegi sikerrel nagyon közel kerülne hozzá, mivel jelenleg 11 ponttal előzi meg a Paksot.

A 28. forduló:

---------------------------

szombat:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 14.30

Debreceni VSC-Kecskeméti TE 17.00

Paksi FC-Fehérvár FC 19.30

vasárnap:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 14.00

Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 16.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 18.45

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 27 19 4 4 68-24 61 pont

2. Paksi FC 27 15 5 7 45-32 50

3. Fehérvár FC 27 14 4 9 48-36 46

4. Puskás Akadémia FC 27 10 10 7 40-30 40

5. Debreceni VSC 27 11 6 10 41-34 39

6. MTK Budapest 27 11 6 10 37-50 39

7. Diósgyőri VTK 27 10 6 11 42-45 36

8. ZTE FC 27 10 5 12 46-52 35

9. Kecskeméti TE 27 10 4 13 38-42 34

10. Újpest FC 27 10 4 13 36-55 34

11. Kisvárda Master Good 27 6 3 18 28-45 21

12. Mezőkövesd Zsóry FC 27 5 5 17 24-48 20

mti