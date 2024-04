Befejeződött a jáki templom helyreállítása

2024. április 12. 13:06

Befejeződtek a jáki Szent György-templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai, a következő lépés a már kész kivitelezési tervekkel rendelkező látogatóközpont megépítése lehet - mondta el az MTI-nek pénteken Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője.

A templombelső helyreállítása már 2022-ben befejeződött, azóta elkészültek a templom homlokzatának restaurálási munkálatai is, amelyek közül a legfontosabb a jáki templom közismert nyugati kapujának helyreállítása volt - mondta, hozzáfűzve, hogy megújult a templomkert, beleértve a sétautakat és a világítás korszerűsítését is.



Sarkadi Márton kiemelt, hogy a felújítás keretében elkészült a XIII. századi Szent Jakab-kápolna teljes restaurálása is.



Hozzátette, hogy a következő lépés a jáki templomhoz kapcsolódó látogatóközpont és kiállítótér megépítése, amelynek előkészítéseként pénteken elszállították a Savaria Múzeumból az apátsági templom kapuját díszítő eredeti apostolszobrokat. Ezek közül hármat Jákon, egy a templomhoz kapcsolódó épületben, egy turisztikai pavilonban lehet majd ideiglenesen megtekinteni, a többit a látogatóközpont felépüléséig a Szombathelyi Egyházmegye műtárgyraktárában helyezik el.



Ezzel a lépéssel Sarkadi Márton szerint arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy Jákon nemcsak a romaneszk kori templom épülete jelent látnivalót, hanem azok a régészeti leletek és egyéb tárgyak is, amelyek bemutatják annak történetét, megvilágítják régészeti, művészettörténeti jelentőségét.



Sarkadi Márton elmondta: 2018 óta a jáki templom helyreállítására több mint 2 milliárd forint kormányzati támogatást kapott a Szombathelyi Egyházmegye, a látogatóközpont létesítéséhez - amelyhez az apátsági épületek szolgálnak alapul, de egy új nagy kiállítótér is épülne - további több mint 1 milliárd forintra van szükség.



A megújult apátsági templomot a tervek szerint április 21-én, vasárnap áldja meg ünnepélyes keretek között Székely János megyéspüspök.

MTI; Gondola