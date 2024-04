Labdarúgó NB I - A Debrecen megverte a Kecskemétet

2024. április 13. 22:04

Az előző szezon ezüst- és bronzérmesének találkozóján a vendég Kecskemét 1-0-ra kikapott a Debrecen otthonában a labdarúgó NB I 28. fordulójának szombati játéknapján.

A vendégek immár négy forduló óta nyeretlenek, míg a Loki jelenleg a negyedik helyen áll.

28. forduló:

Debreceni VSC-Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

------------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5244 néző, v.: Karakó

gólszerző: Dzsudzsák (68., 11-esből)

sárga lap: Ojediran (53.), Szécsi (82.), Kocsis (89.), illetve Horváth K. (14.), Pálinkás (45+3.), Katona L. (62.), Belényesi (68.), Derekas (78.)

Debreceni VSC:

--------------

Megyeri - Baranyai, Dreskovic, Lagator, Ferenczi - Dzsudzsák (Romancsuk, 85.), Ojediran (Manrique, 65.), Szuhodvoszki (Loncar, 63.) - Vajda (Szécsi, 76.), Bárány, Bódi (Kocsis, 64.)

Kecskeméti TE:

--------------

Kersák - Nagy O. (Szabó A., a szünetben), Belényesi, Katona L. - Szűcs, Meszhi (Derekas, 70.), Zsótér (Nikitscher, 70.), Zeke (Leoni, 82.) - Pálinkás (Banó-Szabó, 59.), Lukács, Horváth K.

Az első félidő nagyobb részében a Kecskemét térfelén folyt a játék, óriási volt a Debrecen labdabirtoklási fölénye. Helyzetekben ugyanakkor ez nem nyilvánult meg, Dzsudzsák fejesén kívül a hazaiak sokáig nem tornáztatták meg a vendégek NB I-es újonc kapusát, Kersák Rolandot. A KTE kontrákkal próbálkozott, labdaszerzés után többször is sikerült gyorsan az ellenfél kapuja elé érnie, de igazán veszélyes lehetősége nem volt. A 38. percben Karakó 11-est ítélt Bódi buktatásáért, a sértett már oda is állt a labda mögé, végül azonban VAR-vizsgálat után a játékvezető visszavonta a büntetőt. A játékrész hosszabbításában Dzsudzsák megpattanó lövését védte bravúrral Kersák.



A szünet után kissé visszaesett az iram, és az is változást jelentett, hogy átvette az irányítást a Kecskemét. Megyerinek többször is nagyot kellett védenie, de aztán váratlanul a DVSC jutott gólszerzési lehetőséghez, miután Belényesi fejbe rúgta ellenfelét, a bíró pedig VAR-vizsgálatot követően büntetőt ítélt. A 11-est Dzsudzsák értékesítette magabiztosan. A hajrában, így a hétperces hosszabbításban is megpróbáltak egyenlíteni a vendégek - a ráadásban Lukács nagy helyzetben hibázott -, de végül a házigazdák sikeresen őrizték előnyüket. Sőt, a végén Kocsis még kihagyott egy ziccert is.

mti