A Biztonsági Tanács rendkívüli ülésen tárgyal az iráni támadásról

2024. április 14. 17:53

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart az Irán által Izrael ellen indított drón- és rakétatámadások nyomán, miközben a G7-csoport is tanácskozik vasárnap a kialakult helyzetről.

A Biztonsági Tanács New York-i idő szerint a délutáni órákban ül össze, amit Izrael ENSZ-nagykövete kezdeményezett szombat éjszaka. Gilad Erdan a testületnek küldött levelében az események példátlan voltával indokolta a tanácskozás szükségességét.



A G7-csoport ülését szintén vasárnapra hívta össze a soros elnökséget betöltő Olaszország miniszterelnöke, Georgia Meloni.



A videótanácskozással kapcsolatban Joe Biden amerikai elnök jelezte, hogy egy összehangolt diplomáciai válaszról tárgyalnak majd Irán felé az "arcátlan támadás" nyomán. Fehér házi tisztségviselők közölték azt is, hogy Joe Biden elnök a szombat éjszaka Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésén világossá tette, hogy az Egyesült Államok nem vesz részt támadó jellegű katonai akcióban Iránnal szemben, ugyanakkor megerősítette, hogy az Egyesült Államok elkötelezettsége Izrael védelme iránt megingathatatlan az Irán által jelentett fenyegetéssel szemben.



Az Iránból szombat éjszaka Izrael ellen indított mintegy 300 drón és rakéta elfogásában a térségben állomásozó amerikai erők, mind a haditengerészet, mind a légierő egységei aktívan részt vettek. Amerikai katonai illetékesek szerint mintegy 70 drónt, és legkevesebb 3 ballisztikus rakétát semmisítettek meg. A Közel-Keleten több ezer amerikai katona szolgál, és a haditengerészet több hajója is a térségben állomásozik, köztük az Dwight D. Eisenhower repülőgép-hordozó vezette harci kötelék. Pénteken a Pentagon és a Fehér Ház is megerősítette, hogy a kialakult feszültség miatt további amerikai katonai eszközöket irányítanak a térségbe.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok nem akar eszkalációt, de folytatja Izrael védelmének támogatását, és megvédi a térségben tartózkodó amerikai személyzetet. A külügyminiszter emellett közölte, hogy a következő órákban és napokban határoznak arról Izrael és a nyugati szövetségesek, hogy miként lépjenek tovább, valamint hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a lehető legerőteljesebb módon elítéli Irán támadását Izrael ellen.



Irán állandó ENSZ-képviselete szombaton éjszaka közleményben indokolta a támadást, ami szerint a nemzetközi szervezet alapokmányának 51. cikkelye alapján, az önvédelemhez való legitim jogát gyakorolva hajtott végre katonai akciót Izraellel szemben, válaszként az izraeli légicsapásra Irán szíriai konzulátusa ellen. A közlemény figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy maradjon távol a konfliktustól, és azt hangoztatta, hogy iráni részről lezártnak tekintik a katonai akciót, valamint hozzátette, hogy amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte volna Izrael szíriai légitámadását, akkor "esetlegesen nem vált volna szükségessé Izrael megbüntetése".

mti