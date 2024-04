Labdarúgó NB I - Stankovic nélkül nyert Zalaegerszegen az FTC

2024. április 14. 18:53

A Dejan Stankovic vezetőedzőt nélkülöző Ferencváros 3-2-re győzött a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

A zöld-fehérek szerb mestere Milánóba utazott, mert a fiát ott ápolják kórházban, de csapata távollétében is folytatta remek sorozatát, ugyanis a címvédő immár 12 kör óta veretlen az élvonalban.



A Ferencváros sikerével újabb nagy lépést tett sorozatban hatodik és összességében 35. bajnoki címe felé, mert a második Paks szombati veresége után most 14 pontra növelte az előnyét.

NB I, 28. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 2-3 (0-2)

---------------------------------------------

Zalaegerszeg, v.: Erdős



gólszerzők: Mance (73., 88.), illetve Traore (14.), Kodro (25.), Ben Romdhane (97.)



sárga lap: Németh D. (94.), illetve Varga B. (92.), Ben Romdhane (98.)

Zalaegerszegi TE FC:

--------------------

Dombó - Szendrei, Evangelu, Szafronov, Medgyes - Croizet (Vogyicska, 59.), Bedi (Kiss, 59.), Sankovic, Mim (Ubochioma, 66.) - Mance, Sajbán (Németh D., 66.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Ramírez, Abena, Makreckis, Borka - Maiga - Traore (Lisztes, 55.), Zachariassen (Pászka, 86.), Abu Fani (Ben Romdhane, 55.), Katona B. (Szevikjan, 75.) - Kodro (Varga B., 75.)

A Ferencváros az első perctől nagy iramot diktált, fölénye pedig szűk negyedóra elteltével góllá érett Traore fejesével. A kék-fehérek első komolyabb próbálkozására húsz percet kellett várni, Dibusz viszont szép vetődéssel hárította Mim lövését. Ezt leszámítva továbbra is a fővárosiak irányítottak és még az ivószünet előtt megduplázták az előnyüket a Fehérvártól télen igazolt Kodro révén, akinek ez volt az első találata új csapatában. A szünetig hátralévő időben sem változott a játék képe, támadott Ferencváros, amely bár harmadszor is betalált, de Kodro második gólját les miatt érvénytelenítették.



Térfélcserét követően ugyanúgy a vendégek akarata érvényesült, azonban támadásaikban sokkal kevesebb intenzitás volt a biztos vezetés birtokában. A zalaiak ahogy az első félidőben, úgy a másodikban is bátran megindultak előre, ha labdát szereztek, veszélyt viszont nem nagyon tudtak okozni Dibusz kapuja előtt. A hazaiak erőfeszítéseit mégis siker koronázta, Mance lövésével sikerült szépíteniük, így a hajrá izgalmasnak ígérkezett. Az egyre lelkesebb ZTE-ben előbb a csereként beállt Kiss ziccert rontott a gólpassza után, de Mance hasonló helyzetben nem hibázott, így összejött az egyenlítés a túlságosan kiengedő Ferencváros ellen. A slusszpoén azonban még hátra volt: a gólkirály Varga fejesét ugyan keresztlécre ütötte a hazai kapus, de a kipattanót könnyedén passzolta a kapuba Ben Romdhane, így a címvédő mégis három ponttal távozott Zalaegerszegről.



mti